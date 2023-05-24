Прямая трансляция перенесенного матча "Астаны" в чемпионате Казахстана

Сегодня, 24 мая, "Аксу" сыграет с "Астаной" в рамках перенесенного матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Павлодаре и начнется в 20:00 по столичному времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой столичный клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Аксу", имея в своем активе 4 балла, располагается на предпоследней, 13-й строчке.

Добавим, что "Астана" проводит перенесенные игры в связи с участием в еврокубках.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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