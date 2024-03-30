Прямая трансляция матчей третьего тура КПЛ

Сегодня в нашей стране стартует третий тур казахстанской премьер-лиги по футболу, передает Vesti.kz.

Игровой день откроется в 14:00, матчем "Шахтер" - "Туран", который пройдет в Астане.

Через два с половиной часа, в 16:30 стартует поединок "Атырау" - "Жетысу. В нем, "нефтяники" дома примут "семиречинцев". Остальные четыре матча третьего тура пройдут завтра, 31 марта.

Прямая трансляция матчей будет проведена телеканалами Q Arena, Q Football и SPORT+.

В данный момент лидерство в чемпионате страны удерживают "Тобол" и "Астана". У них по шесть баллов. При этом, у "Жетысу", "Кайсара" и "Шахтера" ноль в графе набранных очков.