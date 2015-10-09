Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Астаны" в КПЛ-2026

Сегодня, 28 июня, пройдут ещё четыре матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сыграют:

• "Иртыш" - "Кайсар" (17:00);

• "Тобол" - "Алтай" (18:00);

• "Улытау" - "Ордабасы" (18:00);

• "Женис" - "Астана" (19:00).

Игры в прямом эфире можно посмотреть на YouTube-канале KFF LEAGUE.

Кроме того, матчи "Улытау" - "Ордабасы" и "Женис" - "Астана" (19:00) в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним результаты других игр 15-го тура: "Окжетпес" - "Кайрат" (1:3), "Жетысу" - "Актобе" (1:0), "Елимай" - "Кызылжар" (2:0), "Каспий" - "Атырау" (2:0).

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