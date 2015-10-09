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КПЛ
Сегодня 08:10
 

Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Астаны" в КПЛ-2026

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Прямая трансляция матчей "Тобола", "Ордабасы" и "Астаны" в КПЛ-2026 ©Depositphotos.com

Сегодня, 28 июня, пройдут ещё четыре матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 28 июня, пройдут ещё четыре матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сыграют:

• "Иртыш" - "Кайсар" (17:00);

• "Тобол" - "Алтай" (18:00);

• "Улытау" - "Ордабасы" (18:00);

• "Женис" - "Астана" (19:00).

Игры в прямом эфире можно посмотреть на YouTube-канале KFF LEAGUE.

Кроме того, матчи "Улытау" - "Ордабасы" и "Женис" - "Астана" (19:00) в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним результаты других игр 15-го тура: "Окжетпес" - "Кайрат" (1:3), "Жетысу" - "Актобе" (1:0), "Елимай" - "Кызылжар" (2:0), "Каспий" - "Атырау" (2:0).

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 17 10 6 1 29-12 36
2 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
3 Окжетпес 15 7 6 2 21-16 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 14 4 5 5 11-16 17
11 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
16 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 15, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
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