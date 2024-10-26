Прямая трансляция матчей "Ордабасы" и "Кайрата" в чемпионате Казахстана

Сегодня, 26 октября, стартует 24-й тур чемпионата Казахстана по футболу с участием нескольких команд из лидирующей группы, передают Vesti.kz.

Первый матч в субботний игровой день пройдет в Талдыкоргане, где местный "Жетысу" примет алматинский "Кайрат". Встреча начнется в 14:00. Трансляция будет доступна на сайте QFL.kz.

В 16:00 начнется матч с участием "Атырау" и "Елимаем". Прямая трансляция этой игры пройдет на телеканале Sport+.

Заключительный матч в субботу пройдет между "Ордабасы" и "Женисом". В 18:00 начнется трансляция игры на телеканале Qazsport.

Напомним, что "Ордабасы" на данный момент является лидером чемпионата Казахстана с 39 набранными очками. У "Кайрата" 38 очков, у "Елимая" в активе 37 баллов.