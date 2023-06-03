Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Астаны", "Актобе" и еще двух игр КПЛ

Сегодня, 3 июня, пройдут пять матчей 12-го тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сыграют "Кайрат" - "Окжетпес" (19:00), "Тобол" - "Кызыл-Жар" (20:00), "Астана" - "Аксу" (20:00), "Актобе" - "Шахтер" (21:00) и "Ордабасы" - "Атырау" (21:00). Начало - по времени Астаны.
Матчи "Кайрат" - "Окжетпес" и "Актобе" - "Шахтер" в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн их можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.
Остальные игры будет транслировать ПФЛК-ТВ.
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