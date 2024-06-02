Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Актобе" за лидерство в чемпионате Казахстана

В десятом туре чемпионата Казахстана намечено сразу несколько любопытных матчей с участием ведущих команд, сообщают Vesti.kz.

В 19:00 стартуют сразу три игры КПЛ. "Кайрат" под руководством нового главного тренера Александра Кержакова примет на своем поле "Шахтер". Этот матч будет доступен на телеканале Qazsport.

"Туран" в это же время сойдется с одним фаворитом лиги "Актобе". Трансляция игры пройдет на телеканале Sport+ Qazaqstan.

"Кызылжар" в Петропавловске примет "Елимай". Эту встречу вы сможете увидеть на телеканале Q Football, Q Arena.

В 21:00 состоится заключительная игра в туре, "Женис" сыграет с "Атырау". Этот матч также будет транслировать телеканал Sport+ Qazaqstan.

Отметим, что также все игры в прямом эфире будут доступны на сайте qfl.kz.

Добавим, что в субботу, 1 июня, "Тобол" сенсационно уступил на своем поле "Кайсару" - 1:2, а "Ордабасы" уверенно обыграл "Жетысу" - 3:1.