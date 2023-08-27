Прямая трансляция матчей "Кайрат" - "Астана", "Тобол" - "Ордабасы" и еще двух игр 21-го тура КПЛ

Сегодня, 27 августа, пройдут оставшиеся матчи 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Сыграют "Кызыл-Жар" - "Аксу" (17:00), "Атырау" - "Актобе" (19:00) "Кайрат" - "Астана" (19:00), "Тобол" - "Ордабасы" (21:00).
Матч "Атырау" - "Актобе" можно посмотреть на ПФЛК-ТВ, остальные покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Ранее в других играх 21-го тура "Окжетпес" и "Каспий" сыграли вничью - 3:3, также не смогли выявить сильнейшего "Кайсар" и "Жетысу" - 1:1, а "Мактаарал" обыграл "Шахтер" - 3:1.
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