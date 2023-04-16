Прямая трансляция матчей "Астана" - "Кайрат", "Ордабасы" - "Тобол" и еще двух игр КПЛ

Сегодня, 16 апреля, пройдут четыре матча шестого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игровой день начнется в 15:00 по столичному времени - в Павлодаре "Аксу" примет "Кызыл-Жар". В 17:00 прозвучит стартовый свисток игры "Актобе" - "Атырау". В 19:00 в столице пройдет матч "Астана" - "Кайрат". А в 21:00 в Шымкенте сойдутся "Ордабасы" и "Тобол".

Матчи "Актобе" - "Атырау", "Астана" - "Кайрат" и "Ордабасы" и "Тобол" в прямом эфире покажет Qazsport. Онлайн их можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Встречу "Аксу" - "Кызыл-Жар" покажет ПФЛК-ТВ.

Также за результатами матчей можно следить здесь.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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