Прямая трансляция матчей "Астана" - "Кайрат", "Ордабасы" - "Тобол" и еще двух игр КПЛ

Сегодня, 16 апреля, пройдут четыре матча шестого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игровой день начнется в 15:00 по столичному времени - в Павлодаре "Аксу" примет "Кызыл-Жар". В 17:00 прозвучит стартовый свисток игры "Актобе" - "Атырау". В 19:00 в столице пройдет матч "Астана" - "Кайрат". А в 21:00 в Шымкенте сойдутся "Ордабасы" и "Тобол".
Матчи "Актобе" - "Атырау", "Астана" - "Кайрат" и "Ордабасы" и "Тобол" в прямом эфире покажет Qazsport. Онлайн их можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.
Встречу "Аксу" - "Кызыл-Жар" покажет ПФЛК-ТВ.
Также за результатами матчей можно следить здесь.
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