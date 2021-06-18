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Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ

Всего 18 июня будет сыграно четыре встречи.

Прямая трансляция матчей "Астана" - "Атырау", "Тараз" - "Шахтер" и других игр 16-го тура КПЛ
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 18 июня, стартует 16-й тур OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу.  В рамках первого дня состоятся четыре матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кызыл-Жар" в 18:00 будет принимать уральский "Акжайык". Через час прозвучит стартовый свисток в матче "Шахтера" против "Тараза".

Столичная "Астана" в гостях сыграет с "Атырау". Начало в 20:00. А в 21:00 на стадионе в Шымкенте начнется матч "Ордабасы" - "Актобе". 

Все игры можно посмотреть на ПФЛК-ТВ по этой ссылке.

Турнирная таблица КПЛ-2021

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Метки:
Астана ФК Атырау ФК Кызыл-Жар СК Ордабасы ФК Акжайык ФК Шахтер ФК Тараз ФК Актобе ФК КПЛ-2021

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