Прямая трансляция матчей "Актобе" - "Тобол", "Ордабасы" - "Кайрат" и еще двух игр 20-го тура КПЛ

Сегодня, 20 августа, пройдут оставшиеся матчи в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Сыграют "Жетысу" - "Мактаарал" (17:00), "Астана" - "Кайсар" (19:00), "Актобе" - "Тобол" (20:00) и "Ордабасы" - "Кайрат" (21:00).
Матч "Актобе" - "Тобол" покажет ПФЛК-ТВ, а другие игры можно посмотреть на телеканале Qazsport. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.
Ранее в других играх 20-го тура "Шахтер" обыграл "Окжетпес" (2:0), "Каспий" уступил "Кызыл-Жару" (1:2), "Аксу" разгромил "Атырау" (4:1).
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