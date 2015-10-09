Прямая трансляция матчей "Актобе", "Ордабасы" и других игр 16-го тура КПЛ-2026

Сегодня, 5 июля, пройдут четыре матча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Сыграют:
19:00. "Актобе" - "Жетысу";
19:00. "Атырау" - "Каспий";
20:00. "Кайсар" - "Иртыш";
20:00. "Ордабасы" - "Улытау".
Все игры можно посмотреть на YouTube-канале KFF LEAGUE.
Напомним результаты других игр 16-го тура: "Кайрат" - "Окжетпес" (5:0), "Астана" - "Женис" (1:0), "Алтай" - "Тобол" (1:0), "Кызылжар" - "Елимай" (0:1).
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Премьер-Лига Казахстана 2026 • Казахстан, Шымкент • Тур 16, мужчины
Сегодня 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Улытау
Проголосовало 25 человек
Реклама