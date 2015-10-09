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КПЛ
Сегодня 07:34
 

Прямая трансляция матчей "Актобе", "Ордабасы" и других игр 16-го тура КПЛ-2026

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Прямая трансляция матчей "Актобе", "Ордабасы" и других игр 16-го тура КПЛ-2026 ©Depositphotos

Сегодня, 5 июля, пройдут четыре матча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 5 июля, пройдут четыре матча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сыграют:

19:00. "Актобе" - "Жетысу";
19:00. "Атырау" - "Каспий";
20:00. "Кайсар" - "Иртыш";
20:00. "Ордабасы" - "Улытау".

Все игры можно посмотреть на YouTube-канале KFF LEAGUE.

Напомним результаты других игр 16-го тура: "Кайрат" - "Окжетпес" (5:0), "Астана" - "Женис" (1:0), "Алтай" - "Тобол" (1:0), "Кызылжар" - "Елимай" (0:1).

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 16 4 6 6 13-19 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
13 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
14 Алтай УК 16 2 7 7 11-18 13
15 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
16 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 16, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
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