Прямая трансляция матча "Ордабасы" за золото и еще двух игр в чемпионате Казахстана

Сегодня, 22 октября, пройдут оставшиеся три матча в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Сыграют "Окжетпес" - "Актобе" (14:00), "Кайсар" - "Атырау" (17:00), "Ордабасы" - "Шахтер" (19:00).
Все игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Если "Ордабасы" обыграет "Шахтер", то впервые в своей истории станет чемпионом страны.
Напомним результаты прошедших матчей 25-го тура: "Мактаарал" - "Кызыл-Жар" (2:1), "Кайрат" - "Аксу" (4:1), "Тобол" - "Каспий" (1:1), "Астана" - "Жетысу" (2:1).
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