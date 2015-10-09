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КПЛ
Сегодня 10:50
 

Прямая трансляция матча КПЛ-2026 "Астана" - "Женис"

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Прямая трансляция матча КПЛ-2026 "Астана" - "Женис" ©ФК "Женис"

Сегодня, 3 июля, состоится матч 16-го тура КПЛ-2026 между столичными "Астаной" и "Женисом", сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 3 июля, состоится матч 16-го тура КПЛ-2026 между столичными "Астаной" и "Женисом", сообщают Vesti.kz.

Матч на "Астана Арене" начнется в 19:00 и будет показан в эфире телеканала Qazsport на YouTube-канале KFF League.

"Астана" набрала 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице КПЛ-2026. У "Жениса" 18 баллов и десятая строчка.

В предыдущем туре "Женис" и "Астана" сыграли в результативную ничью - 2:2.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 16, мужчины
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