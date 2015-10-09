Прямая трансляция матча КПЛ-2026 "Астана" - "Женис"

Сегодня, 3 июля, состоится матч 16-го тура КПЛ-2026 между столичными "Астаной" и "Женисом", сообщают Vesti.kz.

Матч на "Астана Арене" начнется в 19:00 и будет показан в эфире телеканала Qazsport на YouTube-канале KFF League.

"Астана" набрала 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице КПЛ-2026. У "Жениса" 18 баллов и десятая строчка.

В предыдущем туре "Женис" и "Астана" сыграли в результативную ничью - 2:2.

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