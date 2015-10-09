Прямая трансляция матча "Кайрата" за лидерство в КПЛ-2026

Сегодня, 2 июля, алматинский "Кайрат" сыграет с "Окжетпесом" в перенесенном матче 15-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча с кокшетаусцами пройдет в Алматы и начнется в 19:00. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале КФФ.

Победа в этом матче позволит "Кайрату" стать промежуточным лидером КПЛ-2026. Алматинцы набрали 36 очков и занимают второе место. Лидирует "Ордабасы", у которого 37 баллов. При этом шымкентцы провели на две игры меньше.

У "Окжетпеса" 27 очков и третье место. Напомним, 27 июня "Окжетпес" и "Кайрат" сыграли в Кокшетау перенесенный матч 16-го тура и потерпели поражение от алматинцев со счетом 1:3.

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