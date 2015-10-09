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КПЛ
Вчера 12:50
 

Прямая трансляция матча "Кайрата" за лидерство в КПЛ-2026

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Прямая трансляция матча "Кайрата" за лидерство в КПЛ-2026 ©ФК "Кайрат"

Сегодня, 2 июля, алматинский "Кайрат" сыграет с "Окжетпесом" в перенесенном матче 15-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 2 июля, алматинский "Кайрат" сыграет с "Окжетпесом" в перенесенном матче 15-го тура КПЛ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча с кокшетаусцами пройдет в Алматы и начнется в 19:00. Прямая трансляция состоится на YouTube-канале КФФ.

Победа в этом матче позволит "Кайрату" стать промежуточным лидером КПЛ-2026. Алматинцы набрали 36 очков и занимают второе место. Лидирует "Ордабасы", у которого 37 баллов. При этом шымкентцы провели на две игры меньше.

У "Окжетпеса" 27 очков и третье место. Напомним, 27 июня "Окжетпес" и "Кайрат" сыграли в Кокшетау перенесенный матч 16-го тура и потерпели поражение от алматинцев со счетом 1:3.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
2 Ордабасы 15 11 4 0 27-9 37
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 15 6 5 4 23-19 23
5 Астана 15 6 5 4 21-17 23
6 Улытау 15 6 5 4 13-14 23
7 Актобе 15 6 4 5 18-14 22
8 Атырау 15 3 9 3 11-11 18
9 Жетысу 15 4 6 5 20-22 18
10 Женис 15 4 6 5 13-18 18
11 Кайсар 16 3 8 5 13-19 17
12 Кызылжар 16 4 3 9 17-24 15
13 Тобол 15 4 3 8 16-23 15
14 Каспий 15 3 2 10 10-19 11
15 Иртыш 15 1 7 7 14-21 10
16 Алтай УК 15 1 7 7 10-18 10

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 16, мужчины
Вчера 19:00   •   закончен
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
5:0
Окжетпес
Окжетпес
(Кокшетау)
Кто победит в основное время?
Кайрат

77%

Ничья

8%

Окжетпес

14%

Проголосовало 453 человек

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