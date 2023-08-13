Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Тобол" и еще трех игр 19-го тура КПЛ

Сегодня, 13 августа, пройдут оставшиеся четыре матча 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Сыграют "Кызыл-Жар" - "Шахтер" (17:00), "Кайрат" - "Тобол" (19:00), "Аксу" - "Актобе" (21:00), "Кайсар" - "Ордабасы" (21:00).
Матч "Аксу" - "Актобе" можно посмотреть на ПФЛК-ТВ, остальные игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Ранее в других матчах 19-го тура "Мактаарал" уступил "Астане" (0:1, сыграли еще 10 мая), "Окжетпес" обыграл "Жетысу" (2:1), "Атырау" оказался сильнее "Каспия" (1:0).
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