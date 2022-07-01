Прямая трансляция матча действующего чемпиона КПЛ

Сегодня, 1 июля, "Туран" примет действующего чемпиона "Тобол" в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Туркестане и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
2 июля в рамках данного тура сыграют "Шахтер" - "Актобе", "Атырау" - "Тараз", 3-го числа встретятся "Астана" - "Махтаарал", "Кайрат" - "Акжайык", "Аксу" - "Кызыл-Жар", а 4-го пройдет матч "Ордабасы" - "Каспий".
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