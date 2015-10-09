Прямая трансляция матча "Астана" - "Актобе" и ещё двух игр 17-го тура КПЛ

Сегодня, 12 июля, пройдут три матча в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сыграют:

18:00. "Улытау" - "Кайсар";

19:00. "Астана" - "Актобе";

20:00. "Тобол" - "Окжетпес".

Все игры можно посмотреть на YouTube-канале KFF LEAGUE.

Матч "Астана" - "Актобе" также в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним результаты других игр 17-го тура: "Кайрат" - "Кызылжар" (3:0), "Иртыш" - "Женис" (0:1), "Жетысу" - "Алтай" (0:1), "Каспий" - "Ордабасы" (3:2).

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