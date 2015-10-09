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КПЛ
Сегодня 07:15
 

Прямая трансляция матча "Астана" - "Актобе" и ещё двух игр 17-го тура КПЛ

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Прямая трансляция матча "Астана" - "Актобе" и ещё двух игр 17-го тура КПЛ ©Depositphotos

Сегодня, 12 июля, пройдут три матча в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 12 июля, пройдут три матча в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сыграют:

18:00. "Улытау" - "Кайсар";
19:00. "Астана" - "Актобе";
20:00. "Тобол" - "Окжетпес".

Все игры можно посмотреть на YouTube-канале KFF LEAGUE.

Матч "Астана" - "Актобе" также в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним результаты других игр 17-го тура: "Кайрат" - "Кызылжар" (3:0), "Иртыш" - "Женис" (0:1), "Жетысу" - "Алтай" (0:1), "Каспий" - "Ордабасы" (3:2).

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Окжетпес 16 7 6 3 21-21 27
4 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
5 Астана 16 7 5 4 22-17 26
6 Актобе 16 7 4 5 20-15 25
7 Улытау 16 6 5 5 13-15 23
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Кайсар 17 3 9 5 13-19 18
12 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
13 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
14 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
15 Тобол 16 4 3 9 16-24 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 17, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
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