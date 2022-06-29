Прямая трансляция доигровки матча 12-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Аксу"

Сегодня, 29 июня, будет доигран матч между "Ордабасы" и "Аксу" в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Шымкенте и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Напомним, на восьмой минуте игрок "Ордабасы" Карам Султанов забил гол после розыгрыша стандартного положения, а через несколько минут игру остановили, так как обрушилась крыша стадиона в Шымкенте. По факту ЧП было начато досудебное расследование.
К предстоящей игре "Ордабасы" подходит, располагаясь с 20 очками на шестом месте, тогда как "Аксу" с 14 баллами находится на 12-й строчке в турнирной таблице.
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