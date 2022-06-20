Провалился? В России оценили работу Бердыева в "Кайрате"

Российский портал "БИЗНЕС Online" прокомментировал работу Курбана Бердыева в алматинском "Кайрате".

"После расставания с "Кайратом" Курбан Бердыев неожиданно оказался в Иране. Накануне вечером официальный сайт клуба "Трактор" подтвердил, что специалист возглавил команду. Более того, Бердыеву доверено не только быть главным тренером, но и заниматься менеджментом на всех уровнях – привычный и комфортный для специалиста формат работы, когда все замкнуто на нем.

При этом в Иране почти не упоминается неудачный вояж Бердыева в Казахстан. Тренер, чьим талантом восхищались, провалился в "Кайрате". Один из самых богатых клубов лиги прозябал в середине турнирной таблицы, показывая не только скучный, но и нерезультативный футбол, а игра в еврокубках и вовсе вышла провальной, хотя именно выступление в Европе было важным критерием работы наставника.

Бердыев не сразу стал главным тренером "Кайрата" – сначала был советником председателя наблюдательного совета. Владелец клуба Кайрат Боранбаев лично уговаривал Бердыева возглавить клуб после неудачной серии, и с 2021 года специалист приступил к работе, но продержался меньше года", – пишет издание.

"Кайрат" решил судьбу Бердыева

Бердыев возглавлял "Кайрат" с сентября 2021 года. За этот период алматинский клуб впервые выступил в групповой стадии еврокубков и выиграл Кубок Казахстана. В нынешнем сезоне КПЛ "Кайрат" находится на восьмом месте, набрав 16 очков после 12 туров.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →