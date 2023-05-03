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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Куда пропал Корейский Месси из "Кайрата"? Ответ может вас шокировать

Куда пропал Корейский Месси из "Кайрата"? Ответ может вас шокировать
©ФК "Вероскронос Цуно"

В январе 2019-го алматинский "Кайрат" усилился корейским вингером Ханом Чжоном Ву из клуба "Кеннам". Заголовки СМИ сразу же начали пестрить о том, что теперь в Казахстане будет играть Корейский Месси. Однако там он так и не задержался, покинув страну уже через год. Корреспондент Vesti.kz - о том, куда теперь занесло 24-летнего полузащитника.

На тот момент 20-летний Ву так и не смог заиграть в "Кайрате". За весь сезон-2019 он провел лишь шесть матчей за основу алматинцев, не отметившись ни одним голевым действием. В итоге его отправили в "Кайрат-Жастар", где в шести матчах во втором дивизионе он забил гол и сделал одну результативную передачу. 

Затем Хан покинул "Кайрат", приняв решение вернуться на родину в пандемийный 2020 год. Кажется, что время, проведенное дома, положительно сказалось на южнокорейском футболисте. Ведь уже весной 2021-го он отправился в "Дандолк" из ирландской премьер-лиги. 

В абсолютно новой для себя стране Корейский Месси тоже мало чем порадовал свой клуб, но все же не уехал оттуда без результатов. В 17 матчах Хан отличился тремя голами в трех разных турнирах - он забивал в чемпионате и кубке Ирландии, а также в квалификации Лиги конференций

Прошлый год полузащитник полностью посвятил клубу "Кимпхо" из второй лиги Южной Кореи. Он принял участие в 21 матче, оформив "1+2" по системе "гол плюс пас". Вместе с командой Хан занял восьмое место в таблице второго дивизиона. 

Стало понятно, что, поскольку Корейский Месси не стал игроком основы даже в далеко не самом сильном клубе второй лиги Южной Кореи, его шансы хоть как-то соответствовать своему прозвищу уменьшились еще заметнее. В "Кимпхо" он не остался и решил открыть для себя новую страну - на этот раз Японию.

В январе этого года уже 24-летний Чжон Ву оказался в японском "Вероскронос Цуно". Этот клуб выступает в одном из дивизионов, являющихся пятыми по значимости в стране. Да-да, вы все прочитали верно - пятый дивизион, а их в Японии несколько. Это лига из клубов региона Кюсю (самые южные острова страны).

После пяти туров "Вероскронос Цуно" идет на втором месте в таблице, имея разницу голов 18:0. Правда, хорошо знакомый казахстанским болельщикам Хан принял участие лишь в одной игре чемпионата, отыграв 13 минут. В остальных матчах его не было даже в заявке, но при этом он принимал участие в параллельно проходивших кубковых турнирах. Трансферная стоимость Ву снизилась до 175 тысяч евро, а до перехода в "Дандолк" в 2021-м он оценивался в 400 тысяч. 

Очень грустно осознавать, что футболист, в прошлом вызывавшийся в молодежную сборную Южной Кореи, подписывавший контракт с "Кайратом", носивший неофициальный статус Месси, к 24 годам скатился до уровня региональной лиги Японии и даже там толком не играет. 

Если все продолжится в том же духе, то парень рискует завершить карьеру намного раньше своих ровесников. Так или иначе футболист уже не реализовал надежды тех фанатов, которые когда-то прозвали его Месси. И, кстати говоря, такие сравнения погубили уже не одного молодого футболиста. 

Отметим, что в футбольной лиге Кюсю выступают всего пять легионеров - двое игроков из Тайваня, по одному из КНДР, Нигерии и Южной Кореи (Хан). 

Фото: ФК "Вероскронос Цуно"©️

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Метки:
Футбол Кайрат ФК Южная Корея Япония Казахстан КПЛ Лига конференций

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