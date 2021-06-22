Проигрывал "Астане", тренировал женщин и сотворил историю. Кто из участников Евро-2020 мог бы возглавить "Кайрат"

"Кайрат" перед стартом Лиги чемпионов по-прежнему остается без главного тренера. Корреспондент Vesti.kz попытался представить, кто, например, из специалистов, задействованных на Евро-2020, мог бы возглавить клуб. Выбирая из наиболее приземленных кандидатур, получились следующие варианты.

Марко Росси (сборная Венгрии)

Все видели вдохновенную игру сборной Венгрии. Мадьяры под руководством итальянца Марко Росси едва не отобрали очки у действующих чемпионов Европы португальцев - 0:3 - и сумели сделать это в матче с чемпионами мира французами 1:1. Здесь четко видна его рука и умение мотивировать.

К слову, это его первый опыт работы со сборной. Ранее он возглавлял клубы на родине, а также в Словакии и Венгрии, где в сезоне-2016/17 привел к чемпионству "Гонвед".

К слову, он один из самых низкооплачиваемых тренеров на чемпионате Европы - 300 тысяч евро в год по неофициальной информации. Возможно, заработок итальянца после подписания контракта был пересмотрен.

Проблема в том, что соглашение со сборной Венгрии действует у него до конца 2025 года.

Ярослав Шилгавы (сборная Чехии)

Сборная Чехии под руководством 59-летнего специалиста пока идет без поражений на Евро-2020 - победа над Шотландией (2:0) и ничья с Хорватией - 1:1.

Шилгавы, возглавляющий команду с осени 2018 года, до этого на протяжении семи лет входил в тренерский штаб национальной команды. Также опытный специалист работал на родине с разными клубами. Под его руководством пражская "Славия" и "Слован Либерец" выигрывали чемпионат страны.

В групповой стадии Лиги Европы-2017/18 "Славия" дважды встречалась с "Астаной". Причем после ничьей в столице Казахстана (1:1) чехи проиграли дома (0:1) и пропустили гостей в плей-офф турнира.

По разным данным его зарплата составляет 300 тысяч евро в год. После выхода на Евро-2020 осенью 2019 года чех продлил контракт со сборной. По данным Transfermarkt, его соглашение истекает в следующем году.

Штефан Таркович (сборная Словакии)

48-летний специалист тренерскую карьеру начал в 24 года. Таркович совмещал выступления на любительском уровне с обучением на тренера.

До 2018 года он в разном статусе работал с клубами. В основном в Словакии, а также в ОАЭ. Кроме того, был ассистентом главного тренера в юношеских и в женской сборной страны. В октябре 2018-го руководил национальной командой в товарищеском матче против Швеции. В октябре 2020-го полноправно стал главным тренером сборной Словакии.

На Евро-2020 словакам еще предстоит сыграть с Испанией. В первом матче они обыграли Польшу (2:1), а затем уступили Швеции - 0:1.

По разным данным, его зарплата составляет 180 тысяч евро. А как сообщает Transfermarkt, свой пост Таркович покинет в конце года.

Его бэкграунду могут позавидовать даже более возрастные специалисты.

Игор Ангеловски (сборная Северной Македонии)

Самый низкооплачиваемый специалист на Евро-2020. По неофициальной информации, его зарплата составляет скромные 90 тысяч евро в год.

Тренерский опыт Ангеловски не очень богатый. 45-летний специалист возглавлял клуб из Скопье "Работнички", с которым становился чемпионом и выигрывал Кубок Страны. А с октября 2015 года он тренирует сборную Северной Македонии.

Под его руководством македонцы впервые в своей истории вышли на чемпионат Европы, где ожидаемо выступили не столь удачно - три поражения в трех матчах. Но это не отменяет квалификации Ангеловски, о чем также красноречиво говорит недавний разгром сборной Казахстана.

Контракт этого тренера с национальной командой истекает 31 июля текущего года.

Напомним, "Кайрат" после ухода Алексея Шпилевского в качестве исполняющего обязанности главного тренера возглавляет Кирилл Кекер. 7 июля алматинцы проведут в Израиле первый матч квалификации Лиги чемпионов против "Маккаби" (Хайфа). Ответная игра пройдет 14 июля. В чемпионате "Кайрат" занимает третье место, отставая на восемь очков от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: Reuters© (1,2,3,4)

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