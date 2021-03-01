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"Проходных матчей не должно быть". Казахстанский эксперт назвал фаворита в розыгрыше Суперкубка-2021

Турнир в Туркестане откроет футбольный сезон-2021.

"Проходных матчей не должно быть". Казахстанский эксперт назвал фаворита в розыгрыше Суперкубка-2021
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В Суперкубке Казахстана по футболу-2021 не будет проходных матчей, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что турнир станет репетицией к КПЛ-2021, и назвал фаворита розыгрыша.

- Насколько интересным будет турнир в новом формате?

- Честно признаться, мне очень нравится, что розыгрыш турнира будет проходить в новом формате. Это необычно. Все-таки не два клуба претендуют на такой престижный трофей. Все матчи, я надеюсь, будут интересными. Это будет генеральной репетицией к чемпионату. Плюс ко всему, игры пройдут на новом стадионе, где уже теплая погода. 

- Кто фаворит Суперкубка?

- Наверное, фаворитом можно считать "Кайрат". По сравнению с алматинцами, которые предприняли точечное усиление, "Астана", "Шахтер" и "Тобол" значительно обновились, отпустив прежних лидеров, на место которых были приглашены другие футболисты.

По этим играм можно судить, на что будут претендовать команды в чемпионате. Я думаю, у клубов было достаточно времени в январе и феврале для подготовки к сезону, когда они находились на сборах в Турции в хороших условиях и имели возможность проводить спаринги с достойными соперниками.

- Будут ли участники Суперкубка мотивированны на победу или этот турнир для них не больше чем разминка?

- Это престижный турнир. Наверное, как Кубок Казахстана. Я думаю, что команды будут мотивированны выиграть трофей. В начале сезона всегда хочется поднять настроение и команде, и себе. Поэтому, наверное, не будет проходных матчей.

Наверняка, кроме призового фонда от спонсора будут премиальные в клубах. Это тоже сильный мотивирующий момент. Ну а победить в таком турнире престижно. Во всех странах команды стараются выиграть подобный трофей. Такая победа идет в зачет клуба и футболиста. Поэтому игры должны быть очень интересными.

Непривычный формат, новый стадион и призовой фонд. Что нужно знать о Суперкубке Казахстана-2021

Напомним, Суперкубок Казахстана пройдет в новом формате с участием четырех клубов: "Кайрата", "Тобола", "Астаны" и "Шахтера". Второго марта в первом полуфинале турнира "горняки" сыграют со столичным клубом, а на следующий день алматинцы встретятся с костанайцами. Пятого марта состоится матч за третье место, а шестого - финал. Все игры пройдут в Туркестане на новом стадионе "Туркестан Арена". 

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Метки:
КПЛ-2021 Шахтер ФК Кайрат ФК Астана ФК Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана

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