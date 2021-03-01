Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Непривычный формат, новый стадион и призовой фонд. Что нужно знать о Суперкубке Казахстана-2021

Турнир пройдет в Туркестане.

Непривычный формат, новый стадион и призовой фонд. Что нужно знать о Суперкубке Казахстана-2021
Суперкубок Казахстана. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Второго марта розыгрышем Суперкубка стартует футбольный сезон в Казахстане. Турнир пройдет по новой формуле. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом, а также вспоминает, как в предыдущие годы разыгрывался трофей.

За Суперкубок Казахстана борьбу поведут: алматинский "Кайрат" (чемпион КПЛ-2020), "Тобол" (серебряный призер), "Астана" (бронзовый) и "Шахтер", занявший четвертое место.

Проведение Суперкубка в новом формате будет первым в истории турнира. Ранее победитель определялся по классической формуле - чемпион играл с обладателем Кубка. В 2020 году Кубок Казахстана не разыгрывался из-за пандемии коронавируса. 

Отметим, что первоначально проведение Суперкубка-2021 не планировалось. Причиной такого решения было отсутствие розыгрыша Кубка страны и, соответственно, победителя турнира.

Впрочем, позднее было объявлено о том, что Суперкубок Казахстана-2021 все же состоится. Главным образом это связано с тем, что турнир получил титульного спонсора и встал на коммерческие рельсы. Призовой фонд составит 40 миллионов тенге. По новой формуле участниками стали чемпион и призеры КПЛ-2020. А финишировавший четвертым "Шахтер", по сути, заменил обладателя Кубка Казахстана.

Турнир пройдет в Туркестане. Второго и третьего марта состоятся полуфиналы "Шахтер" - "Астана" и "Тобол" - "Кайрат". Пятого марта пройдет матч за третье место, а шестого - финал. 

Обустройство инфраструктуры в Туркестане, в том числе и футбольной, подвигло профессиональную футбольную лигу Казахстана провести матчи турнира в этом городе. В КПЛ-2021 ФК "Туран", именовавшийся ранее ФК "Арыс", будет представлять Туркестан. Но благодаря Суперкубку казахстанские болельщики увидят раньше картинку из новой точки на футбольной карте Казахстана.

Отметим, что Суперкубок Казахстана является единственным переходящим трофеем в нашем футболе, который передается победителю с 2008 года и по сей день сохранен в своем первоначальном виде.

"Астана" является самым титулованным клубом и действующим обладателем трофея. В 2020 году столичная команда обыграла в Костанае "Кайсар" (1:0). В Суперкубке "Астана" побеждала пять раз в 2011, 2015, 2018, 2019 и 2020 годах. На втором месте "Актобе" - три выигранных Суперкубка (2008, 2010 и 2014-й). "Кайрат" побеждал дважды - в 2016-м и 2017-м. По одному разу трофей выигрывали "Елимай" (1995), "Ордабасы" (2012) и "Шахтер" (2013).

Ранее Суперкубок разыгрывался в Нур-Султане (восемь раз), Алматы (четыре раза) и Костанае (один раз). Всего с 1995 года было проведено 13 матчей за этот трофей. С 1996 по 2007 год трофей не разыгрывался. Также Суперкубок не проводился в 2009 году, поскольку годом ранее "Актобе" выиграл и чемпионат, и Кубок Казахстана.

"Кайрат" подготовил специальную форму для Суперкубка Казахстана

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2021 Тобол ФК Шахтер ФК Актобе ФК Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Спартак Семей Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:48
Футбол

"Проходных матчей не должно быть". Казахстанский эксперт назвал фаворита в розыгрыше Суперкубка-2021
Сегодня
19:18
Футбол

Непривычный формат, новый стадион и призовой фонд. Что нужно знать о Суперкубке Казахстана-2021
Сегодня
17:35
Футбол

Точечные трансферы, распад грузинской связки и ставка на опытных. "Тобол": превью к сезону
Сегодня
17:14
Футбол

"Кайрат" столкнулся со сложностями при трансфере новичка
Сегодня
15:35
Футбол

Зайнутдинов в полузащите, Шомко один из лучших, Быстров в запасе. Как сыграли казахстанцы в 20-м туре РПЛ
Сегодня
14:58
Футбол

"Кайрат" подготовил специальную форму для Суперкубка Казахстана
Сегодня
14:43
Футбол

Участники еврокубков от Казахстана определились с заявками на КПЛ-2021
Сегодня
13:43
Футбол

Без Эрича, но с Гурманом. Стала известна заявка "Астаны" на сезон КПЛ-2021
Сегодня
13:01
Футбол

"Кайсар" подписал воспитанника "Лиона"
Сегодня
12:45
Футбол

Слуцкий, капитанство в "Оренбурге" и сборная, или как Деспотович из запасного "Астаны" превратился в бомбардира РПЛ
Сегодня
12:25
Футбол

Вагнер, Мамба и "кыргызский Месси". "Кайрат" представил заявку на новый сезон КПЛ
Сегодня
11:49
Футбол

Тихонов дал добро. "Астана" решилась подписать Марка Гурмана
Сегодня
11:29
Футбол

Запросил зарплату в 6 миллионов? "Тараз" сделал заявление по трансферу Сейдахмета
Сегодня
10:21
Футбол

Казахстанский клуб обыграл четырехкратного чемпиона Кыргызстана
Сегодня
08:39
Футбол

Клуб КПЛ объявил о трансфере чемпиона из Европы
Сегодня
07:50
Футбол

Сохранили Хубулова, заменили Горовенко на Алиева, вернули Шацкого. "Шахтер": превью к сезону
Сегодня
07:26
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана перешел в "Кайсар"
Вчера
21:12
Футбол

"Ордабасы" объявил о возвращении футболиста сборной Казахстана и призера КПЛ-2020
Вчера
19:49
Футбол

Клуб КПЛ перевел в основную команду восемь воспитанников
Вчера
19:34
Футбол

Двукратный чемпион Казахстана принес победу "Рубину" над "Спартаком" в РПЛ
Вчера
18:10
Футбол

Новичок КПЛ подписал казахстанского футболиста с Кипра
Вчера
17:22
Футбол

Новичок КПЛ всухую разгромил лидера чемпионата Молдовы
Вчера
17:03
Футбол

Поигравший в Азербайджане казахстанец перешел в клуб КПЛ
Вчера
15:15
Футбол

"Кызыл-Жар" подпишет опытного казахстанского вратаря
Вчера
14:45
Футбол

"Кайсар" сообщил о продлении контрактов с вратарем и защитником
Вчера
14:04
Футбол

"Шахтер" подписал контракт с воспитанником "Кайрата"
Вчера
12:08
Футбол

"Тобол" рассказал о задолженностях по зарплате и сделал заявление
Вчера
09:04
Футбол

"Кызыл-Жар СК" просматривает двух футболистов
Вчера
00:52
Футбол

Клуб КПЛ обыграл лидера чемпионата Молдовы
Вчера
00:28
Футбол

Воспитанник "Кайрата" подписал контракт с клубом КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика