Проблемы конкурентов и еврокубки. Почему "Ордабасы" фаворит в чемпионской гонке КПЛ

В чемпионате Казахстана продолжается борьба за чемпионский титул и поистине исторический шанс взять "золото" появился у "Ордабасы". Корреспондент Vesti.kz объясняет, чем шымкентцы выделяются на фоне конкурентов и в чем их преимущества.

У "Ордабасы" есть отличные шансы переписать историю клуба, ведь до этого шымкентцы добивались в лучшем случае бронзы - в 2017 и 2019 годах. Сейчас же, как бы странно это не звучало, вылет из еврокубков дал все карты в руки подопечным Александра Седнева. У "Ордабасы" сейчас нет второго фронта в виде Лиги конференций, при этом есть невероятная глубина состава. Если вспоминать недавние матчи с "Легией", то мы могли видеть на скамейке целую россыпь качественных, по меркам КПЛ, игроков: Жаксылыков, Жоржиньо, Абдухоликов, Матич, Тунгышбаев, Суюмбаев, Нарзилдаев, Федин и Васильев. Добавьте сюда еще нападающего сборной Украины Артема Беседина, и получится команда, которая способна решать высокие задачи, даже без основы.

Но главный плюс нынешнего "Ордабасы" - это полное взаимопонимание и доверие между руководителем Бауыржаном Абдубаитовым и главным тренером Александром Седневым. Абдубаитов из клуба с огромными долгами сумел создать команду единомышленников, которые борются за историческое чемпионство. Кроме того, за "Ордабасы" говорит аншлаг на трибунах почти в каждом матче.

В то же время упомянутого взаимопонимания между руководством и тренерским штабом не ощущается в "Астане" и "Актобе". На западе у руля клуба экс-капитан сборной Казахстана Андрей Карпович, уже доказавший свой профессионализм и высокий уровень квалификации. И несмотря на то, что Андрей Владимирович на публике старается говорить о том, что у него с новым директором Сергеем Куленко все хорошо, на деле это выглядит как желание успокоить торсиду. А ее уже не остановить - "13 сектор" начал бойкотировать матчи "Актобе". Что дальше?

Возвращаясь к работе руководства клуба, то уход лидеров команды, к которым можно отнести Видемона и вице-капитана Жулпу, провал с перелетом в Грузию, а также приглашение игроков уровня Изотова и Бессмертного (полгода не играл), говорят о том, что спокойствия и стабильности в "Актобе" точно нет.

Не такого масштаба, но нечто подобное ощущается и в "Астане". Перед ответственной игрой в Лиге Европы против "Лудогорца" появилась информация о поисках руководством нового главного тренера. Причем фамилии называются, мягко говоря, не уровня столичного клуба. Волна критики идет на Григория Бабаяна из-за неудовлетворительного результата в матчах Лиги чемпионов. Но если говорить сухими фактами, Бабаян один из немногих казахстанских тренеров, кто может похвастаться победами в чемпионате Казахстана, выходом в группу Лиги Европы, работе в тренерском штабе ЦСКА и квалификацией, позволяющей решать высокие задачи.

Информация о поисках нового тренера выглядит неслучайной. Да, в "Астане" успели опровергнуть эти инсайды, но дыма без огня не бывает и это очевидно нервирует команду. Возможно, руководителю клуба Арслану Беспаеву на данный момент не хватает авторитета и опыта, чтобы вовремя контролировать процессы в клубе и около его. При этом источники, знакомые с ситуацией, говорят о том, что у руководителя слабо налажена коммуникация с командой, а также все летние трансферы плод работы других людей. В общем, пока сложно сказать, чем Беспаев выгодно отличается от руководителей столичного клуба последних 2-3 лет. И сейчас "Астана" утратила статус главного фаворита сезона, хотя на старте КПЛ мнения большинства о будущем чемпионе склонялись именно в пользу столичного клуба.

В итоге, на данный момент "Ордабасы" идет на первом месте с преимуществом в три очка при матче в запасе и абсолютной гармонии внутри клуба. Что же касается двух преследователей - "Астаны" и "Актобе", то из-за назревающих внутренних проблем команды могут оказаться вне конкуренции на фоне "Ордабасы".

Фото: ФК "Актобе"©, ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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