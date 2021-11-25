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Проблема в стиле и статусе? Почему возникла неопределенность по контракту Бердыева с "Кайратом"

Проблема в стиле и статусе? Почему возникла неопределенность по контракту Бердыева с "Кайратом"
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Контракт Курбана Бердыева с "Кайратом" заканчивается уже в декабре и пока нет стопроцентной уверенности, что он останется в клубе. Корреспондент Vesti.kz предположил, с чем связаны сомнения обеих сторон и будет ли в итоге пролонгация соглашения с опытным тренером. 

На пресс-конференции перед матчем с "Базелем" Бердыев ответил на вопрос о контракте следующим образом: "Пролонгация контракта не зависит от результатов в матчах с "Базелем" и "Шахтером", мы смотрим в будущее стратегически. У нас с Кайратом Советаевичем хорошие отношения, после 15 декабря мы поговорим". 

Знак вопроса относительно будущего Бердыева, вероятно, возник не только со стороны клуба, но и от самого тренера. И эта ситуация по-настоящему удивительная для "Кайрата". При Кайрате Боранбаеве в клубе никогда не было главного тренера с таким авторитетом, регалиями и амбициями, и никто из предыдущих наставников не мог сам отказаться от должности, а Бердыев вполне может при определенных обстоятельствах. 

Курбан Бекиевич не зря сказал про стратегическое будущее. В "Рубине" и "Ростове" он был больше, чем тренер, в этих клубах он влиял на многие процессы, включая молодежный сектор и трансферы. Вероятно, Бердыев и сейчас хочет сосредоточить на себе эти процессы. Например, по слухам, Бердыеву не совсем нравится, как функционирует академия "Кайрата". Кроме того, те же трансферы - именно тренер будет инициировать уход и приход игроков. Если вы берете Бердыева, это неизбежно. Вероятно, в этом хочет убедиться Курбан Бекиевич при разговоре с руководством в декабре - готовы ли ему доверить такую концентрацию власти. 

Но определенные вопросы могут возникнуть и у клуба по отношению к Бердыеву. С точки зрения результатов все не так плохо, в чемпионате отрыв от конкурентов был допущен не при нынешнем тренере, в еврокубках многое можно списать на отсутствие опыта у команды в подобных стадиях, в Кубке команда по-прежнему претендует на победу. Поэтому, безусловно, когда тренер подхватывает команду посреди сезона и работает с ней около трех месяцев почти в постоянном режиме двух игр в неделю, говорить о стабильности результатов сложно. Однако есть дискуссии относительно стиля игры при Бердыеве. У "Кайрата" лучший состав в Казахстане, но команда не стремится доминировать в каждой игре. Тут и возникает скепсис, причем не только среди болельщиков. 

Появление Бердыева в "Кайрате" еще в качестве советника стало предвестником того, что клуб, по сути, снова меняет вектор развития. Ведь Курбан Бекиевич - это не про РБ "Лейпциг", у него другая философия и он абсолютно уверен в ней, поскольку за его плечами большие успехи в России. Фигура подобного масштаба в некоторой степени давит на клуб. Возможная пролонгация контракта с Бердыевым окончательно перевернет страницу "Кайрата" с немецким направлением. Но пока решение не принято и каким оно будет - одна из главных интриг грядущего межсезонья КПЛ.

Напомним, что Бердыев возглавляет "Кайрат" с августа нынешнего года. В этом сезоне команде осталось сыграть три матча - в Лиге конференций с "Базелем" (25 ноября) и "Омонией" (9 декабря), а также с "Шахтером" в финале Кубка Казахстана (28 ноября). 

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Метки:
Кайрат ФК Бердыев Курбан Алматы КПЛ-2021 Лига конференций Боранбаев Кайрат

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