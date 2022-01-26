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"Приводил его в пример воспитанникам "Астаны". Куат преобразился после РПЛ и стал лидером сборной

"Приводил его в пример воспитанникам "Астаны". Куат преобразился после РПЛ и стал лидером сборной
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Исламбек Куат после "Кайрата" проделал удивительный путь и транзитом через два российских клуба оказался в "Астане". Почему игрок не зачах после возвращения и как он перезапустил карьеру - рассказывает корреспондент Vesti.kz

У Куата действительно была мотивация играть в России. Но в обоих случаях он попал в кризисные команды, которые боролись за выживание. Исламбек не выглядел качественно лучших местных игроков и всякий раз находился под давлением, каждая игра в РПЛ была для него шансом и его оценивали крайне строго. 

В итоге Куат вернулся в Казахстан и помог "Астане" держать удар в непростой сезон, где сменялось руководство, где не было широты состава и где изначально были настроены против него (прежде всего болельщики). 

"Приводил его в пример воспитанникам "Астаны". Куат преобразился после РПЛ и стал лидером сборной. Фото 1

Куат был необходим "Астане" как в ментальном, так и в игровом плане. За год он превратился в одного из лидеров, как это было в "Кайрате". Более того, тренеры, партнеры заметили, что хавбек прибавил после периода в России. В частности, вот что говорил главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов: 

"Мы его помним до отъезда в Россию и после возвращения. Вы видите разницу? Его отношение к делу, отношение к команде. Он однозначно прибавил. Он стал более командным футболистом в плане организации игры, и у меня есть уверенность, что даже за столь короткий период в России Исламбек сильно прибавил. Я надеюсь, что тот же Айбол Абикен возьмет пример с Куата и поработает над собой". 

Оставшись предельно агрессивным (по-спортивному), объемным и очень цепким полузащитником, Куат не забыл про свой удивительный скилл - забивать важные голы. В прошлом году он приговорил "Каспий" в драматичном кубковом матче, роскошный гол на 116-й минуте позволил "Астане" выйти в полуфинал. 

Также он традиционно был результативен в сборной. Гол Куата в матче с Боснией и Герцеговиной стал важной деталью ничейного результата в Зенице. 

В 2021 году Куат суммарно отыграл 34 матча за "Астану" и еще восемь игр за сборную (пропустил лишь весенние матчи с Францией и Украиной). Он был со сборной как при положительных результатах, так и при оглушительных поражениях, но при этом никогда не пытался избежать ответственности. За эту полную самоотдачу, за характер настоящего спортсмена Исламбека ценят даже нейтральные специалисты. В частности, на днях Али Алиев заявил, что для него именно Куат лучший игрок прошлого сезона: 

"Можно сказать, что лучшие игроки прошлого сезона - это Томасов, Малый, Шацкий, но для меня это Исламбек Куат. Если брать матчи сборной, я видел, с какой любовью он бился за команду, как он хочет помочь в атаке, в обороне. Его рвение, злость, мечта, желание - вот это все сделало из него игрока. Я даже приводил его в пример молодым воспитанникам "Астаны". Вот если тому же Асхату Тагыбергену поставить характер Куата - это был бы Нголо Канте", - отметил экс-тренер "Шахтера". 

Мы не знаем, как сложится будущий сезон, но очевидно, что уже сейчас Исламбек Куат безусловный лидер "Астаны" по духу, вокруг него можно строить команду, ведь, помимо многофункциональности Эбонга, результативности Томасова, скорости Оганесяна, коллективу будут необходимы ментальные качества казахстанского полузащитника. 

 

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Метки:
Куат Исламбек Сборная РК по футболу КПЛ Астана ФК Межсезонье в КПЛ Байсуфинов Талгат Премьер-лига России

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