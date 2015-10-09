Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Пришли хорошие новости по трансферу лидера сборной Казахстана в британский клуб

Главный тренер шотландского "Хартса" Дерек Макиннес поделился информацией относительно прихода полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова, сообщают Vesti.kz.

По его словам, новичок прибудет в расположение команды после завершения его контракта с костанайским "Тоболом".

"Он (Чесноков) должен приехать сразу после Рождества, чтобы мы могли постепенно ввести его в тренировочный процесс. Мы надеемся, что все его документы будут оформлены так, что мы сможем заявить его к матчу с "Ливингстоном" [3 января].

Гарантий этого нет, потому что не всё зависит от нас, но мы стараемся закрыть все вопросы и пройти все необходимые формальные процедуры, чтобы довести дело до нужной стадии", — сказал Макиннес в интервью BBC.

В прошедшем сезоне Чесноков провел в составе "Тобола" во всех турнирах 29 матчей, в которых забил десять голов и отдал пять голевых передач, а также стал обладателем Кубка Казахстана. 

