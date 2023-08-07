Принципиальность или обида? Как один из лидеров "Актобе" взбесил фанатов "Кайрата"

Защитник "Актобе" Алибек Касым стал автором победного гола в матче с "Кайратом" и бурно праздновал это событие перед гостевой трибуной. Корреспондент Vesti.kz фиксирует очередной факт эмоциональных отношений игрока с алматинским клубом.
Касым воспитанник "Кайрата" и даже был капитаном молодежной команды. Однако, в основе Алибеку так и не дали шанс. Позже, он признавал, что сам виноват в этом, но последующие матчи против "Кайрата" указывали на то, что именно игры с родным клубом для него очень важны.
В прошлом году Касым забил с пенальти в ворота "Кайрата" и подбежал к трибуне фанатов "Актобе" указав на эмблему клуба. Позже, Алибек в интервью Vesti.kz так объяснил свой поступок:
"С моей стороны никогда не было плохих слов о "Кайрате", болельщиках, игроках, со многими из команды я даже дружу. Я не понимаю, почему такие негативные эмоции возникли. Я так праздновал голы в двух-трех последних играх, и с "Кайратом" это не было акцентировано, у меня не было мыслей провоцировать, просто я хотел разделить радость с нашими болельщиками.
Готов ли к свисту болельщиков "Кайрата" в будущем? Абсолютно! Мне все равно. На меня это не влияет. Для меня важно мнение моих близких, а так, какой бы прием не был, мне все равно".
В этом году, в первом круге "Кайрат" играл с "Актобе" в Алматы, но никакой обструкции (по крайней мере шумной и массовой) по отношению к Касыму не было.
Но в прошедшем туре, Алибек снова показал, как он всегда заряжен на матчи с "Кайратом". Защитник забил победный гол со штрафного, а затем целенаправленно подбежал к трибуне с болельщиками алматинского клуба и указал на свою фамилию.
Несмотря на все слова игрока, похоже, принципиальная составляющая и некоторая обида на "Кайрат" у него есть, иначе объяснить его действия сложно.
С точки зрения интриги и накала, подобная история взаимоотношений лишь подогревает интерес к матчам, тем более противостояние "Актобе" и "Кайрата" в современной истории всегда было едва ли не самым горячим в Казахстане.
Фото: ФК "Кайрат"©
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