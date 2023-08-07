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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Принципиальность или обида? Как один из лидеров "Актобе" взбесил фанатов "Кайрата"

Принципиальность или обида? Как один из лидеров "Актобе" взбесил фанатов "Кайрата"
©ФК "Актобе"

Защитник "Актобе" Алибек Касым стал автором победного гола в матче с "Кайратом" и бурно праздновал это событие перед гостевой трибуной. Корреспондент Vesti.kz фиксирует очередной факт эмоциональных отношений игрока с алматинским клубом. 

Касым воспитанник "Кайрата" и даже был капитаном молодежной команды. Однако, в основе Алибеку так и не дали шанс. Позже, он признавал, что сам виноват в этом, но последующие матчи против "Кайрата" указывали на то, что именно игры с родным клубом для него очень важны. 

В прошлом году Касым забил с пенальти в ворота "Кайрата" и подбежал к трибуне фанатов "Актобе" указав на эмблему клуба. Позже, Алибек в интервью Vesti.kz так объяснил свой поступок: 

"С моей стороны никогда не было плохих слов о "Кайрате", болельщиках, игроках, со многими из команды я даже дружу. Я не понимаю, почему такие негативные эмоции возникли. Я так праздновал голы в двух-трех последних играх, и с "Кайратом" это не было акцентировано, у меня не было мыслей провоцировать, просто я хотел разделить радость с нашими болельщиками. 

Готов ли к свисту болельщиков "Кайрата" в будущем? Абсолютно! Мне все равно. На меня это не влияет. Для меня важно мнение моих близких, а так, какой бы прием не был, мне все равно". 

В этом году, в первом круге "Кайрат" играл с "Актобе" в Алматы, но никакой обструкции (по крайней мере шумной и массовой) по отношению к Касыму не было.

Но в прошедшем туре, Алибек снова показал, как он всегда заряжен на матчи с "Кайратом". Защитник забил победный гол со штрафного, а затем целенаправленно подбежал к трибуне с болельщиками алматинского клуба и указал на свою фамилию. 

Несмотря на все слова игрока, похоже, принципиальная составляющая и некоторая обида на "Кайрат" у него есть, иначе объяснить его действия сложно. 

С точки зрения интриги и накала, подобная история взаимоотношений лишь подогревает интерес к матчам, тем более противостояние "Актобе" и "Кайрата" в современной истории всегда было едва ли не самым горячим в Казахстане. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38
4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26
7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24
8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

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Метки:
Актобе ФК Кайрат ФК КПЛ

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