Принципиальность или обида? Как один из лидеров "Актобе" взбесил фанатов "Кайрата"

Защитник "Актобе" Алибек Касым стал автором победного гола в матче с "Кайратом" и бурно праздновал это событие перед гостевой трибуной. Корреспондент Vesti.kz фиксирует очередной факт эмоциональных отношений игрока с алматинским клубом.

Касым воспитанник "Кайрата" и даже был капитаном молодежной команды. Однако, в основе Алибеку так и не дали шанс. Позже, он признавал, что сам виноват в этом, но последующие матчи против "Кайрата" указывали на то, что именно игры с родным клубом для него очень важны.

В прошлом году Касым забил с пенальти в ворота "Кайрата" и подбежал к трибуне фанатов "Актобе" указав на эмблему клуба. Позже, Алибек в интервью Vesti.kz так объяснил свой поступок:

"С моей стороны никогда не было плохих слов о "Кайрате", болельщиках, игроках, со многими из команды я даже дружу. Я не понимаю, почему такие негативные эмоции возникли. Я так праздновал голы в двух-трех последних играх, и с "Кайратом" это не было акцентировано, у меня не было мыслей провоцировать, просто я хотел разделить радость с нашими болельщиками.

Готов ли к свисту болельщиков "Кайрата" в будущем? Абсолютно! Мне все равно. На меня это не влияет. Для меня важно мнение моих близких, а так, какой бы прием не был, мне все равно".

В этом году, в первом круге "Кайрат" играл с "Актобе" в Алматы, но никакой обструкции (по крайней мере шумной и массовой) по отношению к Касыму не было.

Но в прошедшем туре, Алибек снова показал, как он всегда заряжен на матчи с "Кайратом". Защитник забил победный гол со штрафного, а затем целенаправленно подбежал к трибуне с болельщиками алматинского клуба и указал на свою фамилию.

Несмотря на все слова игрока, похоже, принципиальная составляющая и некоторая обида на "Кайрат" у него есть, иначе объяснить его действия сложно.

С точки зрения интриги и накала, подобная история взаимоотношений лишь подогревает интерес к матчам, тем более противостояние "Актобе" и "Кайрата" в современной истории всегда было едва ли не самым горячим в Казахстане.

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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