Пригодился бы даже "Кайрату"? Почему Оразов будет крайне востребован в КПЛ

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов перезагрузил свою карьеру после возвращения в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ) и теперь может стать одним из самых востребованных игроков на своей позиции. КорреспондентVesti.kz рассказывает, почему хавбек с подобным функционалом необходим большинству лидеров чемпионата.

После перехода в "Елимай" Оразов постепенно набрал тот тонус, который позволил ему вновь проявить свои лучшие качества и стать одной из движущих сил команды.

Опции современного восьмого номера Оразов на данный момент интерпретирует в КПЛ, пожалуй, лучше всех среди казахстанских игроков. Он мобилен, совершает большое количество спринтов, эффективен в продвижении мяча и крайне полезен в той модели игры, которую ныне предпочитает тренерский штаб сборной Казахстана.

Матч с Бельгией вновь показал, что даже на высоком европейском уровне Оразов соответствует требованиям. Проблема лишь в том, что не всегда удается поддерживать этот уровень на дистанции. Но в рамках КПЛ Рамазан может быть как раз более стабилен.

Как известно, "Елимай" хочет выкупить хавбека из датского "Силькеборга", но финальное решение не принято. И если рассуждать с позиции других клубов в Казахстане, Оразов пригодился бы практически всем.

В том же "Тоболе", где Оразов уже играл, нет полузащитника схожего профиля и к тому же казахстанца. Наверняка, он пригодился бы и в еще одном бывшем клубе - "Актобе", где намечается перестройка, но при этом есть неплохой казахстанский костяк (Касым, Каиров, Шушеначев).

Более того, это звучит как наименее реализуемый вариант, но даже в родном "Кайрате" Оразов был бы весьма органичен, особенно, на фоне ухода Офри Арада и желания алматинцев совершить апгрейд в позиции центрального полузащитника

В общем, "Елимай" определенно может испытать конкуренцию в борьбе за Оразова, ведь игроков такого профиля с местным паспортом в лиге крайне мало и показательно, что на ещё одного сборника с подобным набором качеств - Динмухамеда Карамана также есть спрос среди грандов.

Фото: КФФ©

