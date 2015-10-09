Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Пригодился бы даже "Кайрату"? Почему Оразов будет крайне востребован в КПЛ

Рамазан Оразов. Фото: КФФ©

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов перезагрузил свою карьеру после возвращения в казахстанскую премьер-лигу (КПЛ) и теперь может стать одним из самых востребованных игроков на своей позиции. КорреспондентVesti.kz рассказывает, почему хавбек с подобным функционалом необходим большинству лидеров чемпионата.

После перехода в "Елимай" Оразов постепенно набрал тот тонус, который позволил ему вновь проявить свои лучшие качества и стать одной из движущих сил команды.

Опции современного восьмого номера Оразов на данный момент интерпретирует в КПЛ, пожалуй, лучше всех среди казахстанских игроков. Он мобилен, совершает большое количество спринтов, эффективен в продвижении мяча и крайне полезен в той модели игры, которую ныне предпочитает тренерский штаб сборной Казахстана.

Матч с Бельгией вновь показал, что даже на высоком европейском уровне Оразов соответствует требованиям. Проблема лишь в том, что не всегда удается поддерживать этот уровень на дистанции. Но в рамках КПЛ Рамазан может быть как раз более стабилен.

Как известно, "Елимай" хочет выкупить хавбека из датского "Силькеборга", но финальное решение не принято. И если рассуждать с позиции других клубов в Казахстане, Оразов пригодился бы практически всем.

Рамазан Оразов вновь стал одним из ключевых игроков сборной Казахстана при Талгате Байсуфинове

В том же "Тоболе", где Оразов уже играл, нет полузащитника схожего профиля и к тому же казахстанца. Наверняка, он пригодился бы и в еще одном бывшем клубе -  "Актобе", где намечается перестройка, но при этом есть неплохой казахстанский костяк (Касым, Каиров, Шушеначев).

Более того, это звучит как наименее реализуемый вариант, но даже в родном "Кайрате" Оразов был бы весьма органичен, особенно, на фоне ухода Офри Арада и желания алматинцев совершить апгрейд в позиции центрального полузащитника

В общем, "Елимай" определенно может испытать конкуренцию в борьбе за Оразова, ведь игроков такого профиля с местным паспортом в лиге крайне мало и показательно, что на ещё одного сборника с подобным набором качеств - Динмухамеда Карамана также есть спрос среди грандов.

Фото: КФФ©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

