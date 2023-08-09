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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Президент КФФ ответил на критику в адрес судей КПЛ

Президент КФФ ответил на критику в адрес судей КПЛ
©КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался по поводу критики судейства в матчах премьер-лиги. В частности, вопросы относительно качества и честности работы рефери были подняты в играх между командами "Кызыл-Жар" и "Астана", а также "Тоболом" и "Кайсаром". В интервью корреспонденту Vesti.kz Барменкулов ответил, что в КФФ был проведен тщательный разбор спорных моментов, а вот необоснованная критика арбитров - недопустима. 

- Адлет Назарбаевич, как вы оцениваете спорные моменты в матчах премьер-лиги между "Кызыл-Жаром" и "Астаной", "Тоболом" и "Кайсаром"?

- Эти матчи вызвали много споров, но пусть будет ясно: мы провели тщательный и объективный анализ. Комиссия Департамента судейства и инспектирования КФФ подтвердила, что действия арбитров были верными. Компромиссов в вопросах честности и справедливости игр не бывает. Эти случаи закрыты.

- Какие шаги предпринимаются на уровне федерации для совершенствования системы судейства?

- Работа судебных бригад находится под моим личным контролем. Мы проводим регулярные семинары, тренинги, и используем новые технологии для обучения. Важная часть нашей работы - это постоянный диалог с арбитрами, чтобы понимать их потребности и проблемы.

Недавно была введена бонусная система оплаты труда арбитров, условия их контрактов рассматриваются индивидуально. Это направлено на повышение качества и ответственности судейства. Мы ценим работу судей и понимаем, что их труд должен быть справедливо вознагражден.

- Как вы относитесь к критике судейства со стороны тренеров и болельщиков?

- Критика важна, но она должна быть справедливой и обоснованной. Некорректное осуждение арбитров и поведение лиц в технической зоне стадиона могут подорвать уважение к арбитражу и самой игре. Внесу ясность: в случаях необоснованного осуждения действий судьи в публичном поле будут применяться соответствующие меры наказания. Все участники - игроки, тренеры, официальные лица - должны проявлять высокую компетентность. Бестактное поведение может говорить о непрофессионализме, и это не допустимо в большом спорте.

В этом контексте я хочу подчеркнуть, что в федерации мы тщательно анализируем работу судей. Департамент судейства и инспектирования КФФ проводит детальный анализ видеозаписей игр. Недопустимые ошибки не остаются без внимания, и мы готовы применять меры вплоть до дисквалификации. Однако нам всем нужно стремиться к справедливости и качественному футболу, а это невозможно без уважения и доверия к каждому участнику игры.

- Какова вероятность того, что судья "отрабатывают" заказ?

- Ваш вопрос касается одной из самых больших угроз для чистоты и духа спорта. Нам абсолютно понятно, что коррупция и подкупы могут разрушить суть футбола, доверие болельщиков и честное соревнование.

Мы запускаем систему финансового мониторинга, которая будет отслеживать все финансовые потоки и сделки, связанные с руководителями клубов, судьями, агентами и другими участниками футбольного процесса. Это позволит нам выявлять любые попытки вмешательства и манипуляции.

Любое подозрение в коррупционных действиях будет тщательно расследовано, и я хочу подчеркнуть: мы будем проявлять нулевую терпимость к любым видам нечестной игры. Наша цель - чистый и честный футбол, и мы приложим все усилия для достижения этого.

- Какие перспективы видите в развитии судейства в нашей стране?

- Перспективы развития судейства определяются современными тенденциями. Основные направления развития включают в себя улучшение технологической поддержки, расширение обучения и подготовки судей, а также более тесное международное сотрудничество в рамках FIFA и UEFA. Развитие внедренной технологии VAR, и совершенствование методов оценки судейских решений, чтобы повысить прозрачность, точность и справедливость в футбольных матчах. Также важно развивать и поддерживать программы обучения для новых и опытных судей, чтобы повысить их квалификацию и понимание правил игры.

Чтобы говорить о перспективах, в конце концов все руководители футбольной сферы должны пропагандировать культуру спортивной этики.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38
4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26
7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24
8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

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Метки:
КФФ КПЛ Кызыл-Жар СК Астана ФК Казахстан Тобол ФК Кайсар ФК

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