"Претензии и доказательства". Легионер "Актобе" - о чудовищной ошибке в матче с "Астаной"

Румынский защитник "Актобе" Богдан Вэтэжелу в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал результативную ошибку в матче 24 тура КПЛ-2024 против "Астаны", сообщают Vesti.kz.

Игра завершилась победой столичной команды со счетом 2:0. "Астана" забила первый гол после чудовищной ошибки румына.

"Легко говорить после игры. Понимаю, что болельщики бурно отреагировали на мою ошибку. Но это была первая ошибка в 30 матчах. Они могут говорить все, что захотят. В нашей команде нет таких, у кого не было бы желания играть. Мы должны заняться самокритикой и признавать ошибки. Мы не полетели в Алматы, чтобы проиграть. Перед тем как критиковать, нужно иметь претензии и доказательства", - сказал Вэтэжелу.