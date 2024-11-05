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"Претензии и доказательства". Легионер "Актобе" - о чудовищной ошибке в матче с "Астаной"

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"Претензии и доказательства". Легионер "Актобе" - о чудовищной ошибке в матче с "Астаной" ©ФК "Астана"

Румынский защитник "Актобе" Богдан Вэтэжелу в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал результативную ошибку в матче 24 тура КПЛ-2024 против "Астаны", сообщают Vesti.kz.

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Румынский защитник "Актобе" Богдан Вэтэжелу в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал результативную ошибку в матче 24 тура КПЛ-2024 против "Астаны", сообщают Vesti.kz.

Игра завершилась победой столичной команды со счетом 2:0. "Астана" забила первый гол после чудовищной ошибки румына. 

"Легко говорить после игры. Понимаю, что болельщики бурно отреагировали на мою ошибку. Но это была первая ошибка в 30 матчах. Они могут говорить все, что захотят. В нашей команде нет таких, у кого не было бы желания играть. Мы должны заняться самокритикой и признавать ошибки. Мы не полетели в Алматы, чтобы проиграть. Перед тем как критиковать, нужно иметь претензии и доказательства", - сказал Вэтэжелу.

Напомним, в той игре забитыми голами отметились Усман Камара и Назми Грипши.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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