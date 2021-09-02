"Предложили написать заявление". Алиев - о том, как его пытались убрать из "Астаны"

Главный тренер "Астаны М" Али Алиев в интервью Meta-ratings.kz рассказал, как его хотели попросить из столичного клуба.

- Недавно в СМИ прошла информация о вашем уходе из "Астаны". Затем клуб выступил с заявлением и сообщил, что никто вас не увольнял. Но дыма без огня не бывает. Скажите, имеют ли основания эти разговоры?

- Да, меня недавно вызвал спортивный директор Гани Кайназаров и предложил написать заявление об уходе по собственному желанию. Я спросил о причине, мне сказали, что к тренировочному процессу и к игре команды, к результату у него нет претензий. И причина лежит в другой плоскости.

- В какой? Все дело в том, что вас приглашал Давид Лория?

- Я не стал углубляться в это. Для меня, как для тренера, важна была оценка по спортивным критериям. Если бы дело было в выступлении команды, в качестве моей работы, то я даже спорить не стал бы. Но моя работа была оценена высоко, поэтому я ответил, что если так решили, то у меня есть контракт. И приемлю лишь расторжение на правовой основе.

- Что дальше?

- Я спросил про дальнейшие действия, мне сказали, что по мне решения примут позже, и я пока продолжаю выполнять свои функции. Готовимся к очередной игре. Единственное, эта ситуация очень сильно сказалась на микроклимате в коллективе, появилась нервозность у ребят, у штаба, что дальше и как будет. Они ведь тоже живые люди, тоже читают прессу.

Напомним, что при Алиеве "Астана М" одержала семь побед в восьми матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 30-3.

Ранее "Астану" покинул генеральный директор Давид Лория. На его место пришел Тастанбек Есентаев.

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