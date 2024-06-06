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Реклама Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ Сегодня 13:40 Комментарии Появился инсайд о трансферах Оразова и Самородова в Европу ©КФФ Телеграм-канал"Серый CARDINAL" поделился информацией о будущем футболистов "Актобе" и сборной Казахстана - Рамазана Оразова и Максима Самородова, передают Vesti.kz. "Актобе" в летнее трансферное окно покинут Оразов и Самородов. Рамазан должен перейти в датский чемпионат, а Максим, по предварительной информации, в российский. Правда, в какие именно клубы и за какие деньги, пока сказать не можем", - пишет источник. Ранее сообщалось, что Самородов может продолжить карьеру в московском "Локомотиве". Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18 2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18 3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16 4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16 5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14 6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13 7 Астана 9 3 3 3 10-7 12 8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12 9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12 10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10 11 Туран 9 2 1 6 5-10 7 12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7 13 Женис 10 2 1 7 4-16 7 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы → Поделиться в соц. сетях:













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