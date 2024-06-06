Появился инсайд о трансферах Оразова и Самородова в Европу

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Телеграм-канал"Серый CARDINAL" поделился информацией о будущем футболистов "Актобе" и сборной Казахстана - Рамазана Оразова и Максима Самородова, передают Vesti.kz.
"Актобе" в летнее трансферное окно покинут Оразов и Самородов. Рамазан должен перейти в датский чемпионат, а Максим, по предварительной информации, в российский. Правда, в какие именно клубы и за какие деньги, пока сказать не можем", - пишет источник.
Ранее сообщалось, что Самородов может продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
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