Появились подробности трансфера форварда "Кайрата" в европейский клуб

Клуб польской Экстракласы "Шленск" из Вроцлава улучшил предложение по казахстанскому форварду "Кайрата" Артуру Шушеначеву, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Оно понравилось "Кайрату", который ранее отказался его продавать за 300 тысяч евро. Переговоры идут полным ходом. И отмечается, что Артур не летит с алматинской командой на сбор в Турцию. Трансфер в Польшу близок.

Напомним, в минувшем сезоне Шушеначев провел в КПЛ 19 матчей и забил 12 мячей. Это - второй результат в бомбардирской гонке после Марина Томасова из "Астаны". Хорват отличился 17 раз.