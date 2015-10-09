Появились подробности о будущем игрока сборной Казахстана

Стало известно будущее полузащитника сборной Казахстана по футболу Серикжана Мужикова, передают Vesti.kz.

По информации ASnews.kz, в зимнее межсезонье он вернётся в талдыкорганский "Жетысу".

Опытный футболист в прошедшем сезоне выступал за "Елимай" и "Окжетпес": в 20 играх КПЛ забил один гол.

Добавим, что "Жетысу" возглавил казахстанский специалист Кайрат Нурдаулетов, ранее тренировавший "Окжетпес".

За свою карьеру Мужиков играл в таких клубах, как "Жетысу", "Астана", "Кайсар" и "Тобол".

За сборную Казахстана провёл 30 игр и забил два гола.

