Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 17:25
 

Появились подробности о будущем игрока сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Появились подробности о будущем игрока сборной Казахстана ©КФФ

Стало известно будущее полузащитника сборной Казахстана по футболу Серикжана Мужикова, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно будущее полузащитника сборной Казахстана по футболу Серикжана Мужикова, передают Vesti.kz.

По информации ASnews.kz, в зимнее межсезонье он вернётся в талдыкорганский "Жетысу"

Опытный футболист в прошедшем сезоне выступал за "Елимай" и "Окжетпес": в 20 играх КПЛ забил один гол. 

Добавим, что "Жетысу" возглавил казахстанский специалист Кайрат Нурдаулетов, ранее тренировавший "Окжетпес".

За свою карьеру Мужиков играл в таких клубах, как "Жетысу", "Астана", "Кайсар" и "Тобол".

За сборную Казахстана провёл 30 игр и забил два гола.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 22:30   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Барселона
Проголосовало 368 человек

Реклама

Живи спортом!