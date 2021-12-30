Появилась информация о звездном игроке "Тобола"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и московского ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в "Тоболе". Об этом информирует инсайдер Айдын Кожахмет.

"Все пишут, что Тошич уходит. А по моей информации, его контракт с "Тоболом" будет продлен. Это обоюдное желание как самого игрока, так и главного тренера костанайцев", - отмечает он.

34-летний сербский полузащитник присоединился к "Тоболу" 16 апреля, в его составе провел 17 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три ассиста. При этом стал чемпионом КПЛ и обладателем Суперкубка Казахстана.