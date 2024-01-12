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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Появилась информация о новом футболисте "Актобе"

Появилась информация о новом футболисте "Актобе"
©rubin-kazan.ru

В текущее межсезонье футбольный клуб "Актобе" постарается укрепить свою оборону, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, одним из новых защитников "красно-белых" может стать Максим Ширяев.

"Даже если его подпишут, он не будет основным центральным защитником клуба. На это место должны прибыть более квалифицированные исполнители.

Однако сезон предстоит длинный и сложный, и услуги Ширяева наверняка понадобятся. Кроме того, его характеризуют как добротного оборонца, поэтому он пригодится", - пишет источник.

По данным Transfermarkt, 28-летний Ширяев с осени прошлого года находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был казанский "Рубин". Также он играл за российские "Нефтехимик", "Долгопрудный", "Спартак" (Кострома) и латвийскую "Елгаву".

Напомним, в межсезонье новым главным тренером "Актобе" стал россиянин Дмитрий Парфенов. А предыдущий наставник "красно-белых" казахстанец Андрей Карпович возглавил "Елимай", который по итогам прошлого сезона пробился в премьер-лигу.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Актобе ФК

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