Появилась информация о будущем защитника сборной Казахстана в "Ордабасы"

Футболист шымкентского "Ордабасы" и сборной Казахстана Сергей Малый в текущее зимнее межсезонье может сменить клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее возникла информация о возможном уходе защитника, однако судя по всему опытный футболист продолжит выступление в команде Андрея Мартина.

"Центральный защитник "Ордабасы" Сергей Малый похоже, что действительно остаётся в Шымкенте. При всех его минусах и возрасте, игрок все же стержневой, опытный, квалифицированный, а самое главное с казахским паспортом", — пишет Telegram-канал "Серый Cardinal".

За "Ордабасы" Малый выступает с 2023 года и помог клубу завоевать золото КПЛ. Также он играл за команду в 2015 и 2019 годах.

Еще в карьере уроженца Луганска были "Шахтер" (Караганда), "Иртыш" (Павлодар), "Астана", "Тобол", "Арсенал" и "Заря" (оба - Украина). За сборную Казахстана провел 72 матча и забил один гол.

