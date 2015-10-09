Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Появилась информация о будущем защитника сборной Казахстана в "Ордабасы"

Футболист шымкентского "Ордабасы" и сборной Казахстана Сергей Малый в текущее зимнее межсезонье может сменить клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее возникла информация о возможном уходе защитника, однако судя по всему опытный футболист продолжит выступление в команде Андрея Мартина. 

"Центральный защитник "Ордабасы" Сергей Малый похоже, что действительно остаётся в Шымкенте. При всех его минусах и возрасте, игрок все же стержневой, опытный, квалифицированный, а самое главное с казахским паспортом", — пишет Telegram-канал "Серый Cardinal".

За "Ордабасы" Малый выступает с 2023 года и помог клубу завоевать золото КПЛ. Также он играл за команду в 2015 и 2019 годах.

Еще в карьере уроженца Луганска были "Шахтер" (Караганда), "Иртыш" (Павлодар), "Астана", "Тобол", "Арсенал" и "Заря" (оба - Украина). За сборную Казахстана провел 72 матча и забил один гол.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

