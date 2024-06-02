"Потерял очень много денег". Стали известны подробности по допинговому делу Исламхана

Марат Арчегов ранее представлявший интересы Бауыржана Исламхана рассказал, как у игрока был обнаружен допинг и кто в этом виноват, передают Vesti.kz.

Агент поведал, как в организме игрока оказался запрещенный препарат и к каким последствиям привела его дисквалификация.

"Это был ковидный 2020 год. "Аль-Айн" участвовал в Азиатской Лиге чемпионов, и все время, помимо игр, футболисты клуба были в отеле в катарской Дохе. Всё, что получал Исламхан, было от сотрудников клуба, включая еду, воду и медикаментов. Вероятность того, что запрещённое вещество было получено вне клуба, практически нулевая. Как знаю, в то время в клубе на допинге попались ещё семь человек, но почти все они были местными. Плюс проблема была еще в том, что пробу Исламхана взяли во время международных соревнований в АФК. Историю с другими игроками замяли: кто-то ушел в "армию", кто-то пропал из соцсетей и т.д. Был один материал по этому делу в арабских СМИ, но спустя некоторое время всю информацию стёрли. После этого всего уволили нескольких сотрудников медицинского отдела и врача "Аль-Айна". К сожалению, в той же ФИФА не стали разбираться, как допинг попал в организм Исламхана и какова в этом вина клуба. Мне было очень грустно за Бауыржана. Клуб разорвал контракт с ним, он потерял очень много денег, и главное, потерял два года из футбола, - цитирует Арчегова Legalbet.

Напомним, что Исламхана дисквалифицировали осенью 2021 года, он пропустил два года за применение допинга.

После возвращения в профессиональный футбол Исламхан стал игроком "Ордабасы" за который выступает по сей день.