Потенциальный новичок сборной Казахстана вернется в российский клуб

Атакующий полузащитник Идрис Умаев будет тренироваться в составе грозненского "Ахмата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист расторг арендное соглашение с "Актобе" по взаимному согласию сторон. Вместо него клуб из одноименного города заявил белорусского игрока Дмитрия Бессмертного, известного по выступлениям в составе БАТЭ.

Будущее 24-летнего Умаева станет известно в ближайшее время. Не исключено, что "Ахмат" решит оставить футболиста у себя, учитывая его контракт с клубом.

Ранее проходила информация о том, что Умаев может принять казахстанское гражданство и выступать за сборную Казахстана. К его кандидатуре положительно относится главный тренер Магомед Адиев, работавший с Умаевым в карагандинском "Шахтере" и российской "Чайке".

В текущем сезоне на счету игрока 16 матчей за "Актобе" во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал три голевые передачи.

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