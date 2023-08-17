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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Потенциальный новичок сборной Казахстана вернется в российский клуб

Потенциальный новичок сборной Казахстана вернется в российский клуб
©ФК "Актобе"

Атакующий полузащитник Идрис Умаев будет тренироваться в составе грозненского "Ахмата", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист расторг арендное соглашение с "Актобе" по взаимному согласию сторон. Вместо него клуб из одноименного города заявил белорусского игрока Дмитрия Бессмертного, известного по выступлениям в составе БАТЭ.

Будущее 24-летнего Умаева станет известно в ближайшее время. Не исключено, что "Ахмат" решит оставить футболиста у себя, учитывая его контракт с клубом.

Ранее проходила информация о том, что Умаев может принять казахстанское гражданство и выступать за сборную Казахстана. К его кандидатуре положительно относится главный тренер Магомед Адиев, работавший с Умаевым в карагандинском "Шахтере" и российской "Чайке".

В текущем сезоне на счету игрока 16 матчей за "Актобе" во всех турнирах, в которых он забил два гола и сделал три голевые передачи.

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Метки:
Сборная РК по футболу Футбольные трансферы КПЛ Актобе ФК Премьер-лига России Ахмат ФК

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