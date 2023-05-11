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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Последний шанс или провал. Заиграет ли игрок сборной Казахстана в "Актобе"?

Последний шанс или провал. Заиграет ли игрок сборной Казахстана в "Актобе"?
©ФК "Актобе"

В прошлом году трансфер Бауыржана Байтаны из "Тараза" в "Актобе" являлся одним из знаковых среди казахстанских игроков, однако этап карьеры полузащитника на западе пока складывается сильно ниже ожидаемого. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о проблемах, с которыми столкнулся игрок, и рассуждает о его будущем.

Предыдущие два сезона Байтаны в составе "Тараза" стали приятным удивлением. Игрок большого таланта сумел перезапустить себя и выдал очень яркий отрезок. Попутно он вернулся в сборную Казахстана и получил контракт от большого клуба КПЛ. Казалось, что дальше процесс пойдет еще лучше, ведь Бауыржан оказался в более сильной и амбициозной команде, но пока история, увы, выходит разочаровывающей.

Вторую половину сезона-2022 в составе "Актобе" Байтана провел серо, особенно на фоне выступлений за "Тараз". Хавбек и сам был расстроен этим отрезком, но тогда можно было списать на адаптацию к новой команде, особенности перехода посреди чемпионата и другую игровую роль.

Но и в этом году ситуация не изменилась в лучшую сторону, напротив - она кратно усугубилась. В прошедших восьми турах "джамбульский Баджо" сыграл всего раз.

Травмы вновь влияют на состояние полузащитника, но, по словам Карповича, клуб рассчитывает на Байтану. "Бауыржан только набирает форму, мы надеемся на него. Его лидерские качества и возможности нам необходимы", - отметил Андрей Владимирович после недавнего матча с "Аксу". 

Но пока до голливудского камбэка Байтаны далеко. Ведь помимо набора собственной игровой формы, ему предстоит наладить коммуникацию на поле с партнерами и выдержать конкуренцию, которая возросла по сравнению с прошлым сезоном.

По сути, сейчас функции Бауыржана успешно выполняет молодой Арман Кенесов и вытеснить его будет не так просто. Плюс есть статусные легионеры - игрок сборной Черногории Милош Раичкович и пришедший из бельгийского "Гента" Андерсон Ньянгбо.

Этот сезон для Байтаны очень важный, ведь ему уже 31 год, он игрок, переживший тяжелые травмы, и его амплуа постепенно уходит из современного футбола - ты не можешь быть просто классическим десятым номером с абсолютной игровой и тактической свободой. А Байтана именно такой, в этом его грань таланта, которая порой не генерируется в определенных командах. Например, так случилось в сборной Казахстана, где у Адиева заиграл мобильный Рамазан Оразов, но не проявил себя более тонкий и креативный Байтана. Такая же история может произойти и в "Актобе", несмотря на то, что Карпович действительно высоко котирует Бауыржана.

Поэтому сейчас Байтане предстоит показать, способен ли он быть эффективным в команде, где больше внешнего давления, меньше игровой свободы и высокая конкуренция. Если этого не произойдет, то есть риск, что Бауыржан останется игроком, так и не реализовавшим весь свой потенциал.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 9 7 0 2 13-9 21
2 Кызылжар 8 6 1 1 10-3 19
3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
7 Атырау 8 3 2 3 8-14 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 8 3 1 4 7-11 10
11 Шахтер 8 2 2 4 10-12 8
12 Каспий 8 1 2 5 8-16 5
13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4
14 Мактаарал 9 1 0 8 5-14 3

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Метки:
КПЛ Актобе ФК Тараз ФК Сборная РК по футболу

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