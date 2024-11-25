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Полузащитник сборной Казахстана уйдет из "Астаны"? Известны подробности

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Полузащитник сборной Казахстана уйдет из "Астаны"? Известны подробности ©ФК "Актобе"

Казахстанский полузащитник Арман Кенесов в зимнее межсезонье сменит команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский полузащитник Арман Кенесов в зимнее межсезонье сменит команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний футболист принадлежит "Астане" и в "Актобе" выступал на правах аренды. Не исключено, что в период зимних учебно-тренировочных сборов Кенесов получит шанс проявить себя, однако в настоящий момент конкуренция за место в составе столичной команды очень высока.

Кандидатурой забивного футболиста заинтересовались "Ордабасы", желающий омолодить среднюю линию, а также "Елимай". Команду из Семея тренирует Андрей Карпович, который уже работал с Кенесовым в "Актобе".

В 20 матчах КПЛ-2024 Арман Кенесов забил три гола и сделал четыре ассиста. Сезоном ранее полузащитник забил шесть голов и выполнил один ассист.

За сборную Казахстана он сыграл четыре матча, сделав ассист в игре против Сан-Марино.

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