Полузащитник сборной Казахстана уйдет из "Астаны"? Известны подробности

Казахстанский полузащитник Арман Кенесов в зимнее межсезонье сменит команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24-летний футболист принадлежит "Астане" и в "Актобе" выступал на правах аренды. Не исключено, что в период зимних учебно-тренировочных сборов Кенесов получит шанс проявить себя, однако в настоящий момент конкуренция за место в составе столичной команды очень высока.

Кандидатурой забивного футболиста заинтересовались "Ордабасы", желающий омолодить среднюю линию, а также "Елимай". Команду из Семея тренирует Андрей Карпович, который уже работал с Кенесовым в "Актобе".

В 20 матчах КПЛ-2024 Арман Кенесов забил три гола и сделал четыре ассиста. Сезоном ранее полузащитник забил шесть голов и выполнил один ассист.

За сборную Казахстана он сыграл четыре матча, сделав ассист в игре против Сан-Марино.