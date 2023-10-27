Полузащитник "Кызыл-Жара" заинтересовал клуб РПЛ

Футболист "Кызыл-Жара" Евгений Березкин в зимнее трансферное окно может перебраться в российскую премьер-лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом сезоне белорусский хавбек отлично зарекомендовал себя в "Кызыл-Жаре", став одним из ключевых исполнителей в команде Али Алиева. В частности, он сыграл 23 матча, оформив три гола и три ассиста. Его трансферная стоимость по данным transfermarkt после переезда в КПЛ возросла на 100 тысяч евро и сейчас составляет 450 тысяч евро.

В связи с таким прогрессом на игрока обратил внимание клуб РПЛ "Урал". В команде из Екатеринбурга главным тренером является белорусский специалист Виктор Гончаренко, который знает Березкина еще с момента его выступления на родине.

Контракт 27-летнего полузащитника с "Кызыл-Жаром" завершается после нынешнего сезона, поэтому ближайшей зимой он станет свободным агентом.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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