Полузащитник "Кайрата" заинтересовал российские клубы

Полузащитник алматинского "Кайрата" Антон Крачковский может вернуться на родину в ближайшие полгода, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За 21-летним игроков наблюдают клубы первой лиги и нижней части российской премьер-лигу. Самому Крачковскому вариант возвращения в Россию интересен. Хавбек комфортно чувствует себя в "Кайрате", но на родине ему могут предложить более выгодные финансовые условия.
Напомним, что Крачковский является воспитанником ЦСКА. В 2021 году он перебрался московский филиал "Кайрата", а затем был приглашен в основную команду алматинцев.
В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана российский полузащитник провел 13 матчей и оформил четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро. Контракт Крачковского с алматинским клубом действует до конца 2024 года.
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