"Получил казахстанское гражданство и не сыграл за сборную". Экс-лидер "Кайрата" дал ответ

Российский полузащитник владикавказской "Алании" Михаил Бакаев рассказал, почему так и не сыграл за сборную Казахстана по футболу, несмотря на то, что попадал в расширенный список команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Да, я был в списке, однако не мог сыграть за сборную, потому что на тот момент всего три с половиной года выступал в Казахстане. По регламенту должно быть как минимум пять лет выступлений в чемпионате. Жалею ли? Да нет, о чем жалеть? Не сыграл, значит, так суждено было. Хотя, конечно, хотелось попробовать себя на международном уровне среди национальных сборных", - приводит слова Бакаева Meta-ratings.kz.
Наиболее успешно в КПЛ 35-летний Бакаев играл в "Кайрате", за который провел свыше 100 матчей. Также выступал за карагандинский "Шахтер", а минувший сезон провел в "Аксу".
На родине опорный полузащитник защищал цвета "Анжи", "Оренбурга" и "Шинника". Провел два матча за молодежную сборную России.
В бытность игроком "Кайрата" Бакаев получил гражданство Казахстана.
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