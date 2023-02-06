"Получил казахстанское гражданство и не сыграл за сборную". Экс-лидер "Кайрата" дал ответ

Российский полузащитник владикавказской "Алании" Михаил Бакаев рассказал, почему так и не сыграл за сборную Казахстана по футболу, несмотря на то, что попадал в расширенный список команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Да, я был в списке, однако не мог сыграть за сборную, потому что на тот момент всего три с половиной года выступал в Казахстане. По регламенту должно быть как минимум пять лет выступлений в чемпионате. Жалею ли? Да нет, о чем жалеть? Не сыграл, значит, так суждено было. Хотя, конечно, хотелось попробовать себя на международном уровне среди национальных сборных", - приводит слова Бакаева Meta-ratings.kz.

Наиболее успешно в КПЛ 35-летний Бакаев играл в "Кайрате", за который провел свыше 100 матчей. Также выступал за карагандинский "Шахтер", а минувший сезон провел в "Аксу".

На родине опорный полузащитник защищал цвета "Анжи", "Оренбурга" и "Шинника". Провел два матча за молодежную сборную России.

В бытность игроком "Кайрата" Бакаев получил гражданство Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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