Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Показали характер, играли здорово". Директор "Тобола" - о победе над "Базелем"

"Показали характер, играли здорово". Директор "Тобола" - о победе над "Базелем"
©Metaratings.ru

Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис прокомментировал итоговую победу над "Базелем" в двухматчевом противостоянии и выход костанайцев в следующий раунд квалификации Лиги конференций. 

"Тобол" играл с "Базелем" – это сильная команда, еще в том году они играли в полуфинале Лиги Конференций. Я очень благодарен нашим футболистам, они победили швейцарскую команду в двухмачтовом поединке, показали характер, играли здорово, они молодцы. Спасибо администрации команды, тренерскому штабу, Акиму, администрации города и болельщикам, которые пришли болеть за нас, это было здорово и приятно. Мы обыграли "Базель", а они играют в Европе каждый год, и у них всегда стоят высокие задачи.

Это большой шаг для "Тобола" и казахского футбола. Когда местные команды побеждают – это хорошо для детского казахского футбола, у нас них появляется стимул работать и развиваться. Плюс у чемпионата поднимается рейтинг – это очень важно. Любая победа, любой команды нужна. Чем больше будет побед в еврокубках, тем лучше будет для развития футбола в Казахстане. Сейчас мы готовимся к матчу с "Дерри Сити" и изучаем соперника. А также мы готовимся к следующему матчу в чемпионате против "Кайсара", – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, "Тобол" в третьем раунде квалификации ЛК сыграет с ирландским "Дерри Сити". Первая игра состоится 10 августа в Костанае, а ответная - 17 августа в гостях.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
8 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ Лига конференций

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 15:00
КПЛ
©Metaratings.ru "Показали характер, играли здорово". Директор "Тобола" - о победе над "Базелем"
Сегодня , 14:30
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" отзаявил российского нападающего
Сегодня , 10:48
КПЛ
©qjl.kz Европейский клуб заинтересован в трансфере казахстанского вундеркинда
Сегодня , 10:14
КПЛ
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция матча "Актобе" - "Кайрат" и участника еврокубков в КПЛ
Сегодня , 08:13
КПЛ
©ФК "Актобе" "Есть разные взгляды на ситуации". Карпович - о "конфликте" с директором "Актобе"
Вчера , 23:57
КПЛ
©ФК "Шахтер" Видеообзор матча "Шахтер" - "Атырау" с голевой перестрелкой
Вчера , 22:55
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Шахтер" упустил победу над "Атырау" в матче КПЛ
Вчера , 21:35
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Видеообзор ничьей между "Жетысу" и "Кызыл-Жаром"
Вчера , 20:59
КПЛ
©ФК "Каспий" Матч аутсайдеров КПЛ завершился разгромной победой
Вчера , 19:59
КПЛ
©"Кызыл-Жар" "Жетысу" и "Кызыл-Жар" не смогли выявить победителя в матче КПЛ
Вчера , 10:47
КПЛ
©ФК "Шахтер" Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Атырау" и еще двух игр 18-го тура КПЛ
Вчера , 08:21
КПЛ
©ФК "Аксу" Лидер клуба КПЛ перешел в состав четырехкратного чемпиона другой страны
4 августа, 20:33
КПЛ
©ФК "Кайрат" Европейский клуб объявил о возвращении экс-игрока "Кайрата"
4 августа, 13:12
КПЛ
©legia.com Много возможностей, мало идей. "Ордабасы" - главное разочарование Казахстана в еврокубках
3 августа, 14:34
КПЛ
©gnkdinamo.hr Стойлов объяснил вылет "Астаны" из Лиги чемпионов и вынес вердикт на Лигу Европы
3 августа, 12:50
КПЛ
©ФК "Актобе" "В Казахстан я всегда могу вернуться". Главный талант "Актобе" уедет в РПЛ?
3 августа, 11:09
КПЛ
©ФК "Каспий" Аутсайдер КПЛ назначил нового тренера. Он выводил клуб в еврокубки
3 августа, 10:45
КПЛ
©КФФ Футболист сборной Казахстана заинтересовал клуб РПЛ
2 августа, 18:59
КПЛ
©ФК "Актобе" Капитан "Актобе" сделал заявление о конфликтах в команде
2 августа, 12:02
КПЛ
©twitter.com/kono10official "Ордабасы" сделал выгодное предложение экс-футболисту "Шальке". Подробности
1 августа, 18:26
КПЛ
©ФК "Кайрат" В "Кайрате" прокомментировали отъезд своего игрока в российский клуб
1 августа, 16:19
КПЛ
©ФК "Тобол" От "Аксу" до "Базеля". Почему карьера Оразова - это синусоида
1 августа, 13:18
КПЛ
©ФК "Кайрат" Игрок "Кайрата" рассказал о своем отъезде в российский клуб
31 июля, 23:36
КПЛ
©instagram.com/shats_30/ Вратарь сборной Казахстана сделал заявление после "привоза" в матче за "Шахтер"
31 июля, 18:51
КПЛ
©ФК "Динамо" (Киев) Стало известно решение чемпиона Европы по трансферу в казахстанский клуб
31 июля, 15:11
КПЛ
©ФК "Тобол" Перестройка состава, никаких доходов и странные легионеры. Трансферные тенденции в КПЛ
31 июля, 11:57
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Зениту" интересен молодой защитник "Кайрата"
31 июля, 08:56
КПЛ
©КФФ "Актобе" подписал футболиста сборной Казахстана
30 июля, 22:00
КПЛ
©ФК "Жетысу" "Жетысу" всухую обыграл "Атырау" в гостях
30 июля, 21:00
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" потерял очки в матче с аутсайдером КПЛ после разгромной победы в еврокубках

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus