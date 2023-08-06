"Показали характер, играли здорово". Директор "Тобола" - о победе над "Базелем"

Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис прокомментировал итоговую победу над "Базелем" в двухматчевом противостоянии и выход костанайцев в следующий раунд квалификации Лиги конференций.
"Тобол" играл с "Базелем" – это сильная команда, еще в том году они играли в полуфинале Лиги Конференций. Я очень благодарен нашим футболистам, они победили швейцарскую команду в двухмачтовом поединке, показали характер, играли здорово, они молодцы. Спасибо администрации команды, тренерскому штабу, Акиму, администрации города и болельщикам, которые пришли болеть за нас, это было здорово и приятно. Мы обыграли "Базель", а они играют в Европе каждый год, и у них всегда стоят высокие задачи.
Это большой шаг для "Тобола" и казахского футбола. Когда местные команды побеждают – это хорошо для детского казахского футбола, у нас них появляется стимул работать и развиваться. Плюс у чемпионата поднимается рейтинг – это очень важно. Любая победа, любой команды нужна. Чем больше будет побед в еврокубках, тем лучше будет для развития футбола в Казахстане. Сейчас мы готовимся к матчу с "Дерри Сити" и изучаем соперника. А также мы готовимся к следующему матчу в чемпионате против "Кайсара", – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
Напомним, "Тобол" в третьем раунде квалификации ЛК сыграет с ирландским "Дерри Сити". Первая игра состоится 10 августа в Костанае, а ответная - 17 августа в гостях.
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