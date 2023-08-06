"Показали характер, играли здорово". Директор "Тобола" - о победе над "Базелем"

Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис прокомментировал итоговую победу над "Базелем" в двухматчевом противостоянии и выход костанайцев в следующий раунд квалификации Лиги конференций.

"Тобол" играл с "Базелем" – это сильная команда, еще в том году они играли в полуфинале Лиги Конференций. Я очень благодарен нашим футболистам, они победили швейцарскую команду в двухмачтовом поединке, показали характер, играли здорово, они молодцы. Спасибо администрации команды, тренерскому штабу, Акиму, администрации города и болельщикам, которые пришли болеть за нас, это было здорово и приятно. Мы обыграли "Базель", а они играют в Европе каждый год, и у них всегда стоят высокие задачи.

Это большой шаг для "Тобола" и казахского футбола. Когда местные команды побеждают – это хорошо для детского казахского футбола, у нас них появляется стимул работать и развиваться. Плюс у чемпионата поднимается рейтинг – это очень важно. Любая победа, любой команды нужна. Чем больше будет побед в еврокубках, тем лучше будет для развития футбола в Казахстане. Сейчас мы готовимся к матчу с "Дерри Сити" и изучаем соперника. А также мы готовимся к следующему матчу в чемпионате против "Кайсара", – цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Напомним, "Тобол" в третьем раунде квалификации ЛК сыграет с ирландским "Дерри Сити". Первая игра состоится 10 августа в Костанае, а ответная - 17 августа в гостях.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 8 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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