Покатилов и другие. Клуб КПЛ продлил контракты с пятью футболистами

Футбольный клуб "Акжайык" пролонгировал соглашения с некоторыми местными футболистами. Об этом сообщает пресс-служба уральцев.
Речь идет о Бауыржане Омарове, Руслане Хаирове, Эльдаре Абдрахманове, Владимире Покатилове и Иване Антипове.
Из новичков состав клуба в межсезонье пополнили воспитанник харьковского футбола Сергей Литовченко, белорусский защитник Павел Назаренко, украинский форвард Алексей Чичиков, российские игроки Сергей Шустиков, Марат Бураев, Сослан Такулов, Евгений Яцкий и уроженец Уральска Еркин Тапалов, отыгравший последние сезоны за "Шахтер", "Каспий" и "Жетысу".
Напомним, что "Акжайык" является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.
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