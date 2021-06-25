В поисках замены? Стало известно о сроках возвращения в строй ключевого игрока "Кайрата"

Полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски продолжает восстановление после тяжелой травмы и не поможет команде на старте квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Хавбек уже пропустил значительную часть чемпионата Казахстана и не сыграл за сборную Польши на Евро-2020.

По данным источника, знакомого с ситуацией, полноценное возвращение Гуральски в тренировочный процесс с командой произойдет не раньше сентября. Таким образом, хавбек сможет помочь "Кайрату" лишь в заключительной части чемпионата и в групповой стадии одного из еврокубков, если алматинцы туда квалифицируются.

Возможно, "Кайрат" все-таки выйдет на рынок в поисках профильного опорного полузащитника, но тут также имеет значение экономическая составляющая - клуб не будет тратить больших средств на игрока в эту позицию.

На данный момент при исполняющем обязанности главного тренера Кирилле Кекере основным полузащитником разрушительного плана в "Кайрате" является белорус Денис Поляков, который больше склонен к игре в центре обороны.

Напомним, что Гуральски получил травму в товарищеском матче с брестским "Рухом" (0:2) во время зимнего УТС. По итогам обследования у игрока был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена.

Польский футболист перешел в "Кайрат" в начале прошлого сезона, подписав контракт до 2023 года. В КПЛ-2020 хавбек провел 16 матчей и помог алматинцам впервые за 16 лет выиграть золотые медали.

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