Поигравший в Азербайджане казахстанец перешел в клуб КПЛ

Карагандинский "Шахтер" объявил о подписании контракта с 24-летним казахстанским защитником Карамом Султановым, сообщает пресс-служба "горняков".
Султанов является воспитанником шымкентского футбола, а последней его командой был азербайджанский "Сумгайыт", в составе которого он сыграл семь матчей. Также защитник выступал за молодежную команду "Ордабасы", столичный "Байтерек" и петропавловский "Кызыл-Жар".
Напомним, ранее "Шахтер" подписал контракт с 23-летним защитником Ескендиром Кыбыраем.
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