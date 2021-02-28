"Шахтер" подписал контракт с воспитанником "Кайрата"

23-летний защитник Ескендир Кыбырай подписал контракт с карагандинским "Шахтером", сообщает KazFootball.kz. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Футболист является воспитанником алматинского "Кайрата". В 2016 году он дебютировал за "Кайрат-М" во второй лиге, а на следующий год в первой лиге за "Кайрат А".
В 2019 году Кыбырай перешел в "Жетысу Б" и выступал в первой лиге. В прошлом сезоне дебютировал в КПЛ, где сыграл восемь матчей и отметился одной результативной передачей.
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